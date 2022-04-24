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Политик правящей партии Германии подверг сомнению масштаб преступлений РФ в Украине

"Европейская правда"Воскресенье, 24 апреля 2022, 14:52

Бывший мэр Дюссельдорфа, член Социал-демократической партии Германии Томас Гайзель вызвал резонанс постом об Украине в своем блоге, подвергнув сомнению масштабы военных преступлений РФ в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Der Westen.

Его сообщение под названием "Довольно, господин Мельник" является попыткой свести счеты с украинским послом и ставит под сомнение текущую политику Запада по Украине и России. Некоторые отрывки вызвали резонанс.

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Бывший мэр Дюссельдорфа сомневается, что это действительно "война на уничтожение", которую Россия ведет в Украине, "как хотел бы заставить нас верить господин Мельник". Можно ли верить "риторике жертв войны, то есть Украины?", спрашивает 58-летний политик.

Хотя более пяти миллионов мирных жителей уже сбежали из Украины, бывший мэр Дюссельдорфа не может поверить, что разрушения в отдельных частях страны столь масштабны: "Напр., правда ли, что Мариуполь разрушен на 90%? Фотографии, которые мы получаем, ужасающие. Но не всегда ли это один и тот же мотив?".

Также, по мнению Гайзеля, 410 убитых мирных жителей Бучи – недостаточно высокая цифра, чтобы называть это геноцидом.

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"Разве украинская риторика геноцида в конечном итоге не банализирует военные преступления в Сребренице, Ми Лае и Бабиаре, и, возможно, ночная бомбардировка в Дрездене, унесшая жизни 30 000 человек?" – отмечает политик.

Политик оппозиционного ХДС Рупрехт Поленц подверг критике Гайзеля: "Сначала Шредер, потом Швезиг, теперь Гейзель. На мой взгляд, невозможно, чтобы ведущий политик СДПГ, как бывший мэр Дюссельдорфа, так комментировал бы захватническую войну России против Украины".

Напомним, ряд бывших немецких политиков, интеллектуалов и лидеров мнений обнародовали открытое обращение к правительству Германии, содержание которого заключается, по сути, в принуждении Украины в капитуляции.

Темы: Германия
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