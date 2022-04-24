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Понад 80% поранених військових після відновлення повертаються воювати

Роман ПетренкоНеділя, 24 квітня 2022, 15:19
Понад 80% поранених військових після відновлення повертаються воювати
УКРАЇНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ, ФОТО: ГЕНШТАБ

Завдяки зусиллям військових медиків понад 80% поранених українських військових повертаються у стрій.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону

Пряма мова Маляр: "Мені вдалося передати пасочки нашим пораненим в один із госпіталів України і медичному колективу, тому що треба розуміти, що наші військові медики сьогодні так само на фронті, вони, по суті, відповідають за життя і здоров’я наших поранених воїнів.

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І, щоб ви розуміли, що це теж величезна перемога української військової медицини, надзвичайно високий відсоток поранених знову повертається у стрій – це понад 80%...

Я говорю про рівень військової медицини, якість лікування та якість реабілітації".

Теми: МіноборониЗбройні силимедицинавійна
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