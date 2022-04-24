Более 80% раненых военных после восстановления возвращаются воевать
Воскресенье, 24 апреля 2022, 15:19
Благодаря усилиям военных медиков, более 80% раненых украинских военных возвращаются в строй.
Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона
Прямая речь Маляр: "Мне удалось передать пасочки нашим раненым в один из госпиталей Украины и медицинскому коллективу, потому что надо понимать, что наши военные медики сегодня так же на фронте, они, по сути, отвечают за жизнь и здоровье наших раненых воинов.
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И чтобы вы понимали, что это тоже огромная победа украинской военной медицины, чрезвычайно высокий процент раненых снова возвращается в строй – это более 80%...
Я говорю об уровне военной медицины, качестве лечения и качестве реабилитации".
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