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Более 80% раненых военных после восстановления возвращаются воевать

Роман ПетренкоВоскресенье, 24 апреля 2022, 15:19
Более 80% раненых военных после восстановления возвращаются воевать
УКРАИНСКИЕ ВОЕННЫЕ, ФОТО: ГЕНШТАБ

Благодаря усилиям военных медиков, более 80% раненых украинских военных возвращаются в строй.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона

Прямая речь Маляр: "Мне удалось передать пасочки нашим раненым в один из госпиталей Украины и медицинскому коллективу, потому что надо понимать, что наши военные медики сегодня так же на фронте, они, по сути, отвечают за жизнь и здоровье наших раненых воинов.

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И чтобы вы понимали, что это тоже огромная победа украинской военной медицины, чрезвычайно высокий процент раненых снова возвращается в строй – это более 80%...

Я говорю об уровне военной медицины, качестве лечения и качестве реабилитации".

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Темы: МинобороныВооруженные силымедицинавойна
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