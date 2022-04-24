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Морпіхи показали впольований зі "Стугни" російський танк

Валентина РоманенкоНеділя, 24 квітня 2022, 16:09
ПТРК "Стугна" ілюстративне фото

Збройні сили України продовжують знищувати військову техніку російських окупантів.

Джерело: пресцентр командування морської піхоти ВМС ЗСУ

Дослівно: "Попри Великодні свята окупанти продовжують паплюжити нашу землю. Тому для морських піхотинців з 501-го окремого батальйону морської піхоти вистачає роботи, і вони дуже серйозно ставляться до неї, а саме до "демілітаризації" російського рейху.

Зокрема, черговий рашистський танк Т-72 був переведений у правильний стан, а саме стан металобрухту. Гарна робота від розрахунку ПТРК "Стугна-П" морпіхів!".

Теми: війна
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