Морпіхи показали впольований зі "Стугни" російський танк
Неділя, 24 квітня 2022, 16:09
Збройні сили України продовжують знищувати військову техніку російських окупантів.
Джерело: пресцентр командування морської піхоти ВМС ЗСУ
Дослівно: "Попри Великодні свята окупанти продовжують паплюжити нашу землю. Тому для морських піхотинців з 501-го окремого батальйону морської піхоти вистачає роботи, і вони дуже серйозно ставляться до неї, а саме до "демілітаризації" російського рейху.
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Зокрема, черговий рашистський танк Т-72 був переведений у правильний стан, а саме стан металобрухту. Гарна робота від розрахунку ПТРК "Стугна-П" морпіхів!".
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