Морпіхи показали впольований зі "Стугни" російський танк

Збройні сили України продовжують знищувати військову техніку російських окупантів.

Джерело: пресцентр командування морської піхоти ВМС ЗСУ

Дослівно: "Попри Великодні свята окупанти продовжують паплюжити нашу землю. Тому для морських піхотинців з 501-го окремого батальйону морської піхоти вистачає роботи, і вони дуже серйозно ставляться до неї, а саме до "демілітаризації" російського рейху.

Реклама:

Зокрема, черговий рашистський танк Т-72 був переведений у правильний стан, а саме стан металобрухту. Гарна робота від розрахунку ПТРК "Стугна-П" морпіхів!".