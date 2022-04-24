Морпехи показали демилитаризированный "Стугной" российский танк

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать военную технику российских оккупантов.

Источник: пресс-центр Командования морской пехоты ВМС ВСУ

Дословно: "Несмотря на Пасхальные праздники, оккупанты продолжают порочить нашу землю. Поэтому для морских пехотинцев из 501-го отдельного батальона морской пехоты хватает работы, и они очень серьезно относятся к ней, а именно к "демилитаризации" российского рейха.

В частности, очередной рашистский танк Т-72 был переведен в правильное состояние, а именно состояние металлолома. Хорошая работа от расчета ПТРК "Стугна-П" морпехов!".