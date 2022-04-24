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РФ не справляется с масштабным пожаром в Сибири, потому что военные и самолеты на войне – СМИ

Роман ПетренкоВоскресенье, 24 апреля 2022, 16:33
РФ не справляется с масштабным пожаром в Сибири, потому что военные и самолеты на войне – СМИ
фото: Коммерсантъ

Традиционные пожары в Сибири уже вдвое больше, чем в прошлом, и стали бесконтрольными, поскольку российские военные, обычно борющиеся с ними, сейчас на войне в Украине.

Источник: The Independent

Детали: Однако в этом году пожары стали более распространенными, поскольку многие военные спасатели были отправлены в Украину.

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Исследовательница климата из Университета Майами в штате Огайо Джессика Маккарти объясняет, что для борьбы с пожарами в Сибири часто нужны военные самолеты, поэтому сомнительно, что у России они будут даже летом, если война будет продолжаться.

Также, по ее словам, Путину придется выбирать – либо больше пожаров в Сибири, либо придется забрать часть самолетов и военных с войны в Украине.

Такие пожары опасны, поскольку расплавляют ледники на севере, что приводит к выбросу углекислого газа и метана в атмосферу.

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Предыстория: 18 апреля росСМИ сообщили, что в этом году Сибирь разгорелась раньше времени.

Дым от пожаров окутал Новосибирск, Омск и Красноярск.

Особый противопожарный режим введен на территории Воронежской, Калининградской, Самарской, Курганской, Тюменской, Свердловской, Омской, Амурской областей, Забайкальского, Хабаровского, Красноярского краев, Хакасии, Тувы и Бурятии.

Такой режим предусматривает полный запрет на посещение людьми лесов и въезд в них техники.

Темы: СибирьРосcияпожарвойна
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