Німеччина купить 60 американських вертольотів Chinook – ЗМІ

Німеччина збирається закупити 60 нових вертольотів Chinook у США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє німецьке видання Bild, посилаючись на урядові джерела.

Важкі транспортні гелікоптери типу CH-47F закуповуються приблизно за 5 мільярдів євро у американського виробника Boeing.

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Вони будуть сплачені зі спеціального фонду розміром близько 100 мільярдів, який канцлер Олаф Шольц створив після вторгнення Росії в Україну. Він має на меті відновити силу німецької армії, яка була ослаблена економією.

Армія досі використовує 50-річні машини CH-53G американського виробника Lockheed Martin. Їх замінять нові Chinook не раніше ніж у 2025 році. Важливою причиною вибору цих нових вертольотів є те, що багато союзників по НАТО використовують їх.

Як повідомляє видання, міністр оборони Ламбрехт повідомить Бундестаг про закупівлю наступного тижня.

ВІДЕО ДНЯ

Міністерство оборони Німеччини повідомило Reuters, що рішення щодо закупівлі гелікоптерів поки не прийнято.