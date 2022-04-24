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Германия купит 60 американских вертолетов Chinook – СМИ

"Европейская правда"Воскресенье, 24 апреля 2022, 17:15
Германия купит 60 американских вертолетов Chinook – СМИ
вертолет Chinook, фото Epsilon/Getty Images

Германия собирается закупить 60 новых вертолетов Chinook в США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает немецкое издание Bild, ссылаясь на правительственные источники.

Тяжелые транспортные вертолеты типа CH-47F закупаются примерно за 5 миллиардов евро у американского производителя Boeing.

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Они будут уплачены из специального фонда в размере около 100 миллиардов, который канцлер Олаф Шольц создал после вторжения России в Украину. Он стремится восстановить силу немецкой армии, которая была ослаблена экономией.

Армия по-прежнему использует 50-летние машины CH-53G американского производителя Lockheed Martin. Их заменят новые Chinook не раньше 2025 года. Важной причиной выбора новых вертолетов является то, что многие союзники по НАТО используют их.

Как сообщает издание, министр обороны Ламбрехт сообщит Бундестагу о закупке на следующей неделе.

ВИДЕО ДНЯ

Министерство обороны Германии сообщило Reuters, что решение о закупке вертолетов пока не принято.

Темы: ГерманияСША
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