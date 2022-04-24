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На Харківщині та сході окупанти намагалися наступати, але безуспішно – Генштаб

Катерина ТищенкоНеділя, 24 квітня 2022, 18:47
На Харківщині та сході окупанти намагалися наступати, але безуспішно – Генштаб
фото з Facebook Генштабу

На сході та на Харківщині російські загарбники намагаються проводити штурмові та наступальні дії, однак успіху не мають.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Дослівно: "Відзначається активізація наступальних та штурмових дій підрозділів противника в районах населених пунктів Пашкове, Довгеньке та Велика Комишуваха (Харківська область – ред.). Ворог успіху не мав, зазнав втрат та був вимушений відступити на раніше займані рубежі".

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Деталі: Загалом на Слобожанському напрямку триває перекидання озброєння і військової техніки ворога до району міста Куп’янськ. Окупанти продовжують часткове блокування Харкова, намагаються здійснювати вогневе ураження підрозділів українських військ та об’єктів критичної інфраструктури.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог здійснює нарощування системи управління та протиповітряної оборони. Продовжує здійснювати вогневий вплив по позиціях ЗСУ із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення. Завдає авіаційних ударів літаками оперативно-тактичної авіації.

На Сєверодонецькому напрямку противник намагався здійснювати штурмові дії в напрямку населених пунктів Лиман та Яцьківка, успіху не мав. Окупанти встановили контроль над частиною населеного пункту Зарічне. Ворог намагався закріпитись в західній, північно-західній та східній частинах Рубіжного, успіху не досяг. Розпочав просування у напрямках населених пунктів Оріхове та Нижнє.

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На Попаснянському напрямку підрозділи окупантів намагалися закріпитися на досягнутих рубежах. Ворог також проводив перегрупування та здійснював поповнення особовим складом і боєприпасами та підготовку до подальших штурмових дій.

На Курахівському напрямку, за підтримки артилерії, противник здійснив спробу наступу у напрямку населених пунктів Новомихайлівка та Мар’їнка. Успіху не мав.

На Маріупольському напрямку загарбники продовжували вогневий вплив та бойові дії в районі "Азовсталі". Ворог завдавав авіаційних ударів по визначених об’єктах цивільної інфраструктури. Окупанти здійснювали штурмові дії у напрямку населеного пункту Времівка, зазнали втрат та відійшли на раніше зайняті позиції.

На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив. До семи батальйонів збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях. Триває вивезення з території Білорусі до Росії озброєння та військової техніки підрозділів Східного військового округу, переважно пошкодженої, через Гомель у напрямку Брянська.

На Сіверському напрямку прикордонна служба ФСБ РФ продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Триває перегрупування підрозділів Центрального військового округу з районів відновлення боєздатності до східних областей України. З Курської до Бєлгородської області ворог планує переміщення зенітно-гарматного дивізіону зі складу 14 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони.

На тимчасово зайнятих територіях України російські окупанти вводять заходи, що обмежують права і свободи мирних жителів, зокрема свободу пересування.

Теми: війнаЗбройні сили
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