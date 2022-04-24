На Харьковщине и востоке оккупанты пытались наступать, но безуспешно – Генштаб

На востоке и в Харьковской области российские захватчики пытаются проводить штурмовые и наступательные действия, однако успеха не имеют.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "Отмечается активизация наступательных и штурмовых действий подразделений противника в районах населенных пунктов Пашково, Довгенькое и Большая Камышеваха (Харьковская область – ред.). Враг успеха не имел, понес потери и был вынужден отступить на ранее занимаемые рубежи".

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Детали: В целом на Слобожанском направлении идет переброска вооружения и военной техники врага в район города Купянск. Оккупанты продолжают частичную блокировку Харькова, пытаются производить огневое поражение подразделений украинских войск и объектов критической инфраструктуры.

На Донецком и Таврическом направлениях враг осуществляет наращивание системы управления и противовоздушной обороны. Продолжает огневое воздействие по позициям ВСУ из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения. Наносит авиационные удары самолетами оперативно-тактической авиации.

На Северодонецком направлении противник пытался совершать штурмовые действия в направлении населенных пунктов Лиман и Яцкивка, успеха не имел. Оккупанты установили контроль над частью населенного пункта Заречное. Враг пытался закрепиться в западной, северо-западной и восточной частях Рубежного, успеха не добился. Начал продвижение в направлениях населенных пунктов Орехово и Нижнее.

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На Попаснянском направлении подразделения оккупантов пытались закрепиться на достигнутых рубежах. Враг также проводил перегруппировку и осуществлял пополнение личным составом и боеприпасами и подготовку к дальнейшим штурмовым действиям.

На Кураховском направлении, при поддержке артиллерии, противник предпринял попытку наступления в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Марьинка. Успеха не имел.

На Мариупольском направлении захватчики продолжали огневое влияние и боевые действия в районе Азовстали. Враг наносил авиационные удары по определенным объектам гражданской инфраструктуры. Оккупанты совершали штурмовые действия в направлении населенного пункта Времовка, понесли потери и отошли на ранее занятые позиции.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. До семи батальонов вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Идет вывоз с территории Беларуси в Россию вооружения и военной техники подразделений Восточного военного округа, преимущественно поврежденной, через Гомель в направлении Брянска.

На Северском направлении пограничная служба ФСБ РФ продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украино-российской границы в Брянской и Курской областях. Идет перегруппировка подразделений Центрального военного округа из районов восстановления боеспособности в восточные области Украины. Из Курской в ​​Белгородскую область враг планирует перемещение зенитно-пушечного дивизиона из состава 14 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

На временно занятых территориях Украины российские оккупанты вводят меры, ограничивающие права и свободы мирных жителей, в том числе свободу передвижения.