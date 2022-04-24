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У Конгресі США закликали повернути посольство в Україну

"Європейська правда"Неділя, 24 квітня 2022, 18:48
будівля посольства сша в києві. фото ілюстративне: getty images

Республіканець від штату Іллінойс Вікторія Спартц закликала уряд відновити роботу посольства в Україні. За її словами, такий крок надішле "сильний сигнал для українського народу".

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву Вікторія Спарц зробила в ефірі CNN.

"Багато країн фактично повертають (свої посольства) до Києва. Найменше, що ми можемо зробити – насправді, можливо, повернути їх до Львова", – заявила вона.

"Це важливо, але це також посилає сильний меседж для українців… Для них важливо бачити цю підтримку, і вона робить їх сильнішими, і вони збираються виграти (війну)", – додала конгресмен Спартц.

"На будь-якій роботі – чи то політична, чи дипломатична – пов'язана із ризиком. Так, треба бути розумним. Але якщо ти не на землі, дуже важко виконувати свою роботу",- додала вона.

Спартц також закликав президента Джо Байдена відвідати Україну.

Нагадаємо, Вікторія Спартц є першою етнічною українкою у Конгресі США. Вона народилася у Чернігівській області та переїхала до Сполучених Штатів у віці 22 роки.  

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Сполучені Штати евакуювали посольство з Києва за кілька днів до вторгнення Росії, спочатку перемістивши його до Львова. А після вторгнення посольство припинило свою роботу в Україні.

Наразі, багато західних посольств повертається до Києва, останньою про такі плани оголосила Велика Британія.

Втім, адміністрація президента США Джо Байдена не веде активну підготовку до такого повернення. Як зазначається,  офіційні особи Держдепартаменту США залишаються стурбовані можливістю російського удару, який може випадково вразити структуру або американський персонал. 

Як зазначається, для багатьох посадовців Держдепартаменту спогади про Бенгазі, коли американський посол був убитий під час нападу на дипломатичний комплекс США, є постійним нагадуванням про необхідність бути надмірно обережними. 

Теми: СШАдипломатичні відносинивійна
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