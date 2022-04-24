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В Конгрессе США призвали вернуть посольство в Украину

"Европейская правда"Воскресенье, 24 апреля 2022, 18:48
В Конгрессе США призвали вернуть посольство в Украину
здание посольства сша в киеве. фото иллюстративное: getty images

Республиканец от штата Иллинойс Виктория Спартц призвала правительство возобновить работу посольства в Украине. По ее словам, такой шаг пошлет "сильный сигнал для украинского народа".

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление Виктория Спарц сделала в эфире CNN.

"Многие страны фактически возвращают (свои посольства) в Киев. Самое меньшее, что мы можем сделать - на самом деле, возможно, вернуть их во Львов", - заявила она.

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"Это важно, но это также посылает сильный сигнал для украинцев… Для них важно видеть эту поддержку, и она делает их сильнее, и они собираются выиграть (войну)", – добавила конгрессмен Спартц.

"На любой работе – будь то политическая или дипломатическая – связана с риском. Да, надо быть разумным. Но если ты не на земле, очень тяжело выполнять свою работу", - добавила она.

Спартц также призвал президента Джо Байдена посетить Украину.

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Виктория Спартц является первой этнической украинкой в ​​Конгрессе США. Она родилась в Черниговской области и переехала в Соединенные Штаты в возрасте 22 лет.

Соединенные Штаты эвакуировали посольство из Киева за несколько дней до вторжения России, сначала переместив его во Львов. А после вторжения посольство прекратило работу в Украине.

Сейчас многие западные посольства возвращаются в Киев, последней о таких планах объявила Великобритания.

Однако администрация президента США Джо Байдена не ведет активную подготовку к такому возвращению. Как отмечается, официальные лица Госдепартамента США остаются озабочены возможностью российского удара, который может случайно поразить структуру или американский персонал.

Как отмечается, для многих должностных лиц Госдепартамента воспоминания о Бенгази, когда американский посол был убит во время нападения на дипломатический комплекс США, постоянно напоминает о необходимости быть чрезмерно осторожными.

Темы: СШАдипломатические отношениявойна
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