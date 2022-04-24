РПЦ розселяє депортованих до РФ українців – розслідування

Російська православна церква грає одну з ключових ролей у депортації та розселенні українців у РФ.

Джерело: Слідство.Інфо

Деталі: Журналісти з’ясували, що Міністерство надзвичайних ситуацій Росії передає церковникам інформацію про депортованих, а вони централізовано розселяють їх по церквах та монастирях.

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Від самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну МНС Росії надсилає звіти щодо окупованих територій та депортованих українців на електронну пошту Синодального відділу з благодійності Російської православної церкви. МНС щоденно інформує церковників про зміни в ході військових дій на окупованих територіях України та про кількість примусово вивезених українців, маршрути та час доставки людей з України в Росію.

Відповідні електронні листи благодійного крила РПЦ розслідувачам надали хакери з Anonymus та проєкту DDoSecrets.

Довідка МНС РФ російським церковникам станом на 22 березня

Листування велося з пошти mchs@diaconia.ru — імовірно, її створили спеціально для контактів між російськими церковниками та силовиками у питаннях війни в Україні. Перший тестовий лист на цю пошту надійшов 21 лютого 2022 року, перед самим вторгненням РФ в Україну.

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Авторка тестового листа — Поліна Юферева з Російської православної церкви, координаторка сектору організації церковної допомоги у надзвичайних ситуаціях РПЦ.

В останньому листі від 30 березня, який є у розпорядженні Слідства.Інфо, зазначається, що за весь час депортації до Росії прибули майже 490 тисяч людей, серед яких 100 тисяч — діти. Таку ж кількість насильно вивезених до Росії українців у своїх заявах тими днями називала українська омбудсменка Людмила Денісова.

Мешканка села Рубіжне, що на лінії вогню на Донбасі, розповіла Слідству.Інфо про свій 5-денний шлях через Росію до Естонії та низку допитів, які їй довелося пройти на території держави-окупанта. За її словами, особливо неприємними були бесіди з російськими МНС-никами, бо вони поливали брудом Україну і її керівництво.

"Ті ж українці, кому не вдалося вибратися з Росії після примусового вивезення (а їх переважна більшість) після "фільтраційних" бесід, по суті допитів, зі співробітниками російського МНС потрапляють у друге коло фільтрації — "духовне". Силовики, які давно і плідно співпрацюють з російськими церковниками, передають українців до монастирів та церков", - пише видання.

Зі згаданого листування, переданого групою Anonymus та проєктом DDoSecrets, а також з відкритих джерел журналісти дізналися, що практично у кожному регіоні, куди привозять українців, є своя єпархія, яка опікується питаннями переселенців. Вони приносять їм їжу та проводять "духовні бесіди".

За даними офіційного сайту Московського патріархату, 52 єпархії РПЦ "надають допомогу" вивезеним українцям.

Деякі єпархії виділили свої монастирі та притулки для проживання переселених українців. Однак невідомо, яким чином туди потрапляють люди, оскільки про можливість розміщення у церковних установах РПЦ публічно не повідомляє. Лише звітує про завершені розселення.

У листуванні Синодального відділу з благодійності журналісти знайшли лист про необхідність встановлення камер спостереження у місцях перебування переселених українців. Церковники пояснюють це безпековими міркуваннями.

Разом з тим, РПЦ не афішує шляхи доставки українців до своїх церковних закладів, умови їхнього утримання, а тим більше інформацію про камери спостереження за насильно вивезеними людьми.