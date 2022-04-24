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РПЦ расселяет депортированных в РФ украинцев – расследование

Катерина ТищенкоВоскресенье, 24 апреля 2022, 19:30
РПЦ расселяет депортированных в РФ украинцев – расследование
Священник РПЦ посещает депортированных украинцев / Источник diaconia.ru

Русская православная церковь играет одну из ключевых ролей в депортации и расселении украинцев в РФ.

Источник: Слідство.Інфо

Детали: Журналисты выяснили, что Министерство чрезвычайных ситуаций России передает церковникам информацию о депортированных, а они централизованно расселяют их по церквям и монастырям.

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С самого начала полномасштабного вторжения России в Украину МЧС России присылает отчеты по оккупированным территориям и депортированным украинцам на электронную почту Синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви. МЧС ежедневно информирует церковников об изменениях в ходе военных действий на оккупированных территориях Украины и о количестве принудительно вывезенных украинцев, маршрутах и ​​времени доставки людей из Украины в Россию.

Соответствующие электронные письма благотворительного крыла РПЦ расследователям предоставили хакеры из Anonymus и проекта DDoSecrets.

 
СПРАВКА МЧС РФ РОССИЙСКИМ ЦЕРКОВНИКАМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 22 МАРТА

Переписка велась из почты mchs@diaconia.ru — вероятно, она была создана специально для контактов между российскими церковниками и силовиками в вопросах войны в Украине. Первое тестовое письмо на эту почту поступило 21 февраля 2022 года, перед самым вторжением РФ в Украину.

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Автор тестового письма – Полина Юферева из Русской православной церкви, координатор сектора организации церковной помощи в чрезвычайных ситуациях РПЦ.

В последнем письме от 30 марта, которое есть в распоряжении Слідство.Інфо, отмечается, что за все время депортации в Россию прибыли почти 490 тысяч человек, среди которых 100 тысяч — дети. Такое же количество насильно вывезенных в Россию украинцев в своих заявлениях в те дни называла украинская омбудсмен Людмила Денисова.

Жительница села Рубежное, что на линии огня на Донбассе, рассказала Слідство.Інфо о своем 5-дневном пути через Россию в Эстонию и ряде допросов, которые ей пришлось пройти на территории государства-оккупанта. По ее словам, особенно неприятными были беседы с российскими МЧС-никами, потому что они поливали грязью Украину и ее руководство.

"Те же украинцы, которым не удалось выбраться из России после принудительного вывоза (а их подавляющее большинство) после "фильтрационных" бесед, по сути допросов, с сотрудниками российского МЧС попадают во второй круг фильтрации — "духовный". Силовики, давно и плодотворно сотрудничающие с российскими церковниками, передают украинцев в монастыри и церкви", - пишет издание.

Из упомянутой переписки, переданной группой Anonymus и проектом DDoSecrets, а также из открытых источников журналисты узнали, что практически в каждом регионе, куда привозят украинцев, есть своя епархия, которая занимается вопросами переселенцев. Они приносят им пищу и проводят "духовные беседы".

По данным официального сайта Московского патриархата, 52 епархии РПЦ "оказывают помощь" вывезенным украинцам.

 

Некоторые епархии выделили свои монастыри и приюты для проживания переселенных украинцев. Однако неизвестно, как туда попадают люди, поскольку о возможности размещения в церковных учреждениях РПЦ публично не сообщает. Только отчитывается о завершенных расселениях.

В переписке Синодального отдела по благотворительности журналисты нашли письмо о необходимости установки камер наблюдения в местах пребывания переселенных украинцев. Церковники объясняют это соображениями безопасности.

 

Вместе с тем, РПЦ не афиширует пути доставки украинцев в свои церковные заведения, условия их содержания, а тем более информацию о камерах наблюдения за насильственно вывезенными людьми.

Темы: Росcияцерковьдепортация
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