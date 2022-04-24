Київ удосконалює укріплення, влада все ще просить не повертатись

Київ удосконалює укріплення з усіх напрямків, щоб столиця була більш захищеною, водночас влада намагається зробити проживання в місті максимально комфортним.

Джерело: перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі телемарафону, зведення за тиждень від голови Київської військової адміністрації Миколи Жирнова на сайті КМДА

Пряма мова Поворозника: "З усіх напрямків всі укріплення удосконалюються, ми працюємо практично щоденно для того, щоб столиця була захищеною.

З іншого боку, працюємо, щоб відновити маршрути громадського транспорту, відновити всі логістичні ланцюжки забезпечення міста, щоб життя в місті також було комфортним".

Деталі: Поворозник наголосив, що влада просить тих, хто виїхав зі столиці, "поки що залишатися в безпечних місцях", оскільки "війна не закінчена, і складно прогнозувати, як будуть розгортатися події".

Він зазначив також, що комфортність проживання в місті не повинна шкодити обороноздатності.

Поворозник відзначив покращення роботи громадського транспорту в місті.

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"Практично в режимі мирного часу запрацював метрополітен, практично весь електричний транспорт вийшов на вулиці, у нас відкрилося багато магазинів і об’єктів, які займаються забезпеченням тих людей, які проживають в місті. Але, повертаючись до міста, все більше людей хочуть повертатися на звичну роботу. Тому ми будемо щасливі, якщо будуть відкриватися об’єкти бізнесу не тільки ті, що пов’язані з продажем чи обслуговуванням", - сказав він.

Разом з тим, голова Київської військової адміністрації Микола Жирнов відзначає, що до Києва прибувають мешканці. Основні зусилля усіх служб направлені на забезпечення життєдіяльності міста, відновлення пошкоджень внаслідок авіаційних та ракетних ударів противника.

Над розбиранням завалів та знешкодженням вибухонебезпечних предметів досі працюють рятувальники. За час повномасштабної російської агресії підрозділами ДСНС виявлено, вилучено та знищено 866 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 2 авіаційні бомби, обстежено та очищено територію площею 14,25 га.

Проводяться заходи щодо підготовки до оборони міста, в тому числі над покращенням укриттів для мешканців. Для забезпечення своєчасного інформування населення, а також надійного звʼязку до інтернету вже підключено 815 укриттів.

Здійснюються заходи щодо розблокування вулиць міста та покращення сполучення всередині столиці. Блокпости продовжують оптимізуватися, аби розвантажити місто.

Громадський транспорт нормалізує свою роботу. По "червоній" лінії метро рух здійснюється від станції "Академмістечко" до станції "Лісова". По "синій" – від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки". Рух по "зеленій" лінії здійснюється між станціями "Сирець" та "Червоний хутір". Працюють пересадочні вузли "Палац спорту" – "Площа Льва Толстого" та "Золоті ворота"-"Театральна". Без зупинки поїзди слідують через станції: "Майдан Незалежності", "Кловська", "Хрещатик", "Дніпро", "Гідропарк".

Орієнтовний інтервал руху по всіх лініях – 10-15 хвилин. Метрополітен для перевезень пасажирів працює з 06:30 до 20:00. Крім того, підземні станції метрополітену цілодобово працюють як укриття для населення.

Наземний громадський транспорт столиці (автобуси, тролейбуси, трамваї) курсує з 7:00 до 21:00.