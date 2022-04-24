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Киев усовершенствует укрепления, власти все еще просят не возвращаться

Катерина ТищенкоВоскресенье, 24 апреля 2022, 20:36
Николай Поворозник, фото КГГА

Киев усовершенствует укрепления по всем направлениям, чтобы столица была более защищенной, в то же время власти пытаются сделать проживание в городе максимально комфортным.

Источник: первый зампредседателя КГГА Николай Поворозник в эфире телемарафона, сводка за неделю от главы Киевской военной администрации Николая Жирнова на сайте КГГА

Прямая речь Поворозника: "Со всех направлений все укрепления совершенствуются, мы работаем практически ежедневно для того, чтобы столица была защищена.

С другой стороны, работаем, чтобы восстановить маршруты общественного транспорта, восстановить все логистические цепочки обеспечения города, чтобы жизнь в городе также была комфортной".

Детали: Поворозник подчеркнул, что власть просит выехавших из столицы "пока оставаться в безопасных местах", поскольку "война не закончена, и сложно прогнозировать, как будут разворачиваться события".

Он отметил также, что комфортность проживания в городе не должна вредить обороноспособности.

Поворозник отметил улучшение работы общественного транспорта в городе.

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"Практически в режиме мирного времени заработал метрополитен, практически весь электрический транспорт вышел на улицы, у нас открылось много магазинов и объектов, занимающихся обеспечением людей, проживающих в городе. Но, возвращаясь в город, все больше людей хотят возвращаться на привычную работу. Поэтому мы будем счастливы, если будут открываться объекты бизнеса, не только связанные с продажей или обслуживанием", - сказал он.

Вместе с тем, глава Киевской военной администрации Николай Жирнов отмечает, что в Киев прибывают жители. Основные усилия всех служб направлены на обеспечение жизнедеятельности города, восстановление повреждений в результате авиационных и ракетных ударов противника.

Над разборкой завалов и обезвреживанием взрывоопасных предметов работают спасатели. За время полномасштабной российской агрессии подразделениями ГСЧС обнаружено, изъято и уничтожено 866 взрывоопасных предметов, в том числе 2 авиационные бомбы, обследована и очищена территория площадью 14,25 га.

Проводятся мероприятия по подготовке к обороне города, в том числе по улучшению укрытий для жителей. Для обеспечения своевременного информирования населения, а также надежной связи к интернету уже подключено 815 укрытий.

Предпринимаются меры по разблокированию улиц города и улучшению сообщения внутри столицы. Блокпосты продолжают оптимизироваться, чтобы разгрузить город.

Общественный транспорт нормализует свою работу. По "красной" линии метро движение осуществляется от станции "Академгородок" до станции "Лесная". По "синей" – от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки". Движение по "зеленой" линии осуществляется между станциями "Сырец" и "Красный хутор". Работают пересадочные узлы "Дворец спорта" - "Площадь Льва Толстого" и "Золотые ворота"-"Театральная". Без остановки поезда следуют через станции: "Майдан Незалежности", "Кловская", "Крещатик", "Днепр", "Гидропарк".

Ориентировочный интервал движения по всем линиям – 10-15 минут. Метрополитен для перевозки пассажиров работает с 06:30 до 20:00. Кроме того, подземные станции метрополитена круглосуточно работают как укрытие для населения.

Наземный общественный транспорт в столице (автобусы, троллейбусы, трамваи) курсирует с 7:00 до 21:00.

Темы: Киеввойнатранспорт
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