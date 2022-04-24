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Макрон виграє президентські вибори у Франції – неофіційний екзит-пол

"Європейська правда"Неділя, 24 квітня 2022, 21:01

У другому турі президентських виборів у Франції чинний президент Емануель Макрон здобуває щонайменше 55,5%.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані оприлюднюють бельгійські ЗМІ.

Справа в тому, що до завершення голосування французькі ЗМІ не можуть публікувати дані екзит-полів. Натомість їх публікують у Бельгії.

В таких випадках медіа не оприлюднюють інституцію, яка проводила опитування. Цього разу зазначається, що йдеться про опитування двох неназваних французьких соціологічних центрів.  

Обидва опитування віддають перемогу Макрону – один центр оцінює його результат у другому турі на рівні 55,5%, а другий – 57,5%.

Варто зазначити, що такі публікації анонімних соціологічних опитувань під час першого туру призвели до гучного скандалу. За повідомленням бельгійських ЗМІ, Макрон та лідерка "Національного Фронту" Марін Ле Пен здобули по 24%. Такий показник Макрона був набагато нижче результатів попередніх опитувань.

Втім, згідно з офіційними даними, розрив між претендентами склав більш ніж 4 пункти - Макрон здобув 28,6% голосів у першому турі, а Ле Пен – 23,9%. 

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Нагадаємо, 24 квітня виборчі дільниці на материковій частині країни відкрилися о 8 годині ранку і працюватимуть до 19:00 або 20:00 залежно від міста. Участь у голосуванні можуть взяти 48,7 млн громадян.

У першому турі Еммануель Макрон набрав найбільше голосів, але і Ле Пен отримала кращий результат, ніж у першому турі 2017 року. 

За результатами останніх соцопитувань, Еммануель Макрон має шанси перемогти у другому турі із суттєвим відривом.

Теми: Франціявибори
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