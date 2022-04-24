Макрон выигрывает президентские выборы во Франции – неофициальный экзит-пол

Во втором туре президентских выборов во Франции действующий президент Эммануэль Макрон получает не менее 55,5%.

Как сообщает "Европейская правда", подобные данные обнародуют бельгийские СМИ. Дело в том, что до завершения голосования французские СМИ не могут публиковать данные экзит-поллов. В то же время их публикуют в Бельгии.

В таких случаях медиа не обнародуют институт, проводивший опрос. На этот раз говорится, что речь идет об опросе двух неназванных французских социологических центров.

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Оба опроса отдают победу Макрону – один центр оценивает его результат во втором туре на уровне 55,5%, а второй – 57,5%.

Следует отметить, что подобные публикации анонимных социологических опросов во время первого тура привели к громкому скандалу. По сообщению бельгийских СМИ, Макрон и лидер "Национального Фронта" Марин Ле Пен получили по 24%. Такой показатель Макрона был гораздо ниже результатов предыдущих опросов.

Впрочем, согласно официальным данным, разрыв между претендентами составил более 4 пунктов - Макрон получил 28,6% голосов в первом туре, а Ле Пен – 23,9%.

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Напомним, избирательные участки на материковой части страны открылись 24 апреля в 8 часов утра и будут работать до 19:00 или 20:00 в зависимости от города. Участие в голосовании могут принять 48,7 млн граждан.

Напомним, в первом туре Эммануэль Макрон набрал больше голосов, но и Ле Пен получила лучший результат, чем в первом туре 2017 года.

По результатам последних соцопросов, у Эммануэля Макрона есть шансы победить во втором туре с существенным отрывом.