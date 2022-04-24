Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Макрон выигрывает президентские выборы во Франции – неофициальный экзит-пол

"Европейская правда"Воскресенье, 24 апреля 2022, 21:01

Во втором туре президентских выборов во Франции действующий президент Эммануэль Макрон получает не менее 55,5%.

Как сообщает "Европейская правда", подобные данные обнародуют бельгийские СМИ. Дело в том, что до завершения голосования французские СМИ не могут публиковать данные экзит-поллов. В то же время их публикуют в Бельгии.

В таких случаях медиа не обнародуют институт, проводивший опрос. На этот раз говорится, что речь идет об опросе двух неназванных французских социологических центров.

Реклама:

Оба опроса отдают победу Макрону – один центр оценивает его результат во втором туре на уровне 55,5%, а второй – 57,5%.

Следует отметить, что подобные публикации анонимных социологических опросов во время первого тура привели к громкому скандалу. По сообщению бельгийских СМИ, Макрон и лидер "Национального Фронта" Марин Ле Пен получили по 24%. Такой показатель Макрона был гораздо ниже результатов предыдущих опросов.

Впрочем, согласно официальным данным, разрыв между претендентами составил более 4 пунктов - Макрон получил 28,6% голосов в первом туре, а Ле Пен – 23,9%.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, избирательные участки на материковой части страны открылись 24 апреля  в 8 часов утра и будут работать до 19:00 или 20:00 в зависимости от города. Участие в голосовании могут принять 48,7 млн граждан.

Напомним, в первом туре Эммануэль Макрон набрал больше голосов, но и Ле Пен получила лучший результат, чем в первом туре 2017 года.

По результатам последних соцопросов, у Эммануэля Макрона есть шансы победить во втором туре с существенным отрывом.

Темы: Франциявиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Франция
Франция хочет установить минимальную стоимость перелетов в ЕС. Это ударит по лоукостерам
Президент Косово раскритиковала Макрона за угрозы пересмотреть безвиз
Во Франции запретили в школах мусульманские платья-абая, закрывающие все тело
Последние новости
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
Все новости...
Реклама: