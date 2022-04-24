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Колишній співробітник "Азовсталі" здає росіянам інформацію про завод – росЗМІ

Альона Мазуренко Неділя, 24 квітня 2022, 21:58
Колишній співробітник Азовсталі здає росіянам інформацію про завод – росЗМІ
скриншот

Колишній начальник зміни з обладнання у конверторному та товстолистовому цехах "Азовсталі" в Маріуполі Олександр Чупрін здає окупантам позиції, де на заводі можуть ховатися українські захисники.

Джерело: російське видання, що ретранслює риторику Кремля, "Известия"

Пряма мова Чуприна: "Тут йде потужний підземний тунель пішохідний, під товстолистовим цехом проходить, прямо під ним вихід йде всередину цеху, два виходи — у самому ТЛЦ. Якщо цех гарячий, то є система потужного водопостачання для охолодження обладнання та металу, і тоді обов'язково там присутні залізобетонні потужні відстійники".

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Деталі: Зрадник показує на карті, де саме знаходяться цехи, в яких найлегше сховатися.

І повідомляє, де українці можуть сховатися та перечекати досить потужні удари російських окупантів.

Також він розповів, як українські захисники можуть пересуватись на території заводу.

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Пряма мова: "Щодо людських комунікацій між цехами, вони всі йдуть на нульовій позначці. Це дороги, це мости, підземних тунелів тут немає. Це єдиний підземний тунель, дуже потужний із набережною під товстолистовим цехом на основну дорогу, що йде посередині комбінату "Азовсталь" до пам'ятника, де стоїть танк".

За словами зрадника, просидіти у цехах із залізобетонними конструкціями можна досить довго.

Теми: Азов МаріупольРосіядержзрада
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