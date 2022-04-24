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Бывший сотрудник "Азовстали" сдает россиянам информацию о заводе – росСМИ

Алена МазуренкоВоскресенье, 24 апреля 2022, 21:58
Бывший сотрудник Азовстали сдает россиянам информацию о заводе – росСМИ
скриншот

Бывший начальник смены по оборудованию в конверторном и толстолистовом цехах "Азовстали" в Мариуполе Александр Чуприн сдает оккупантам позиции, где на заводе могут укрываться украинские защитники города.  

Источник: российское издание, ретранслирующее риторику Кремля, "Известия"

Прямая речь Чуприна: "Здесь идет мощный подземный тоннель пешеходный, под толстолистовым цехом проходит, прямо под ним выход идет внутрь цеха, два выхода — в самом ТЛЦ. Если цех горячий, то присутствует система мощного водоснабжения для охлаждения оборудования и металла, и тогда обязательно там присутствуют железобетонные мощные отстойники".

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Детали: Предатель показывает на карте, где именно находятся цеха, в которых легче всего укрыться.

И сообщает, где украинцы могут укрыться и переждать довольно мощные удары российских оккупантов.

Также он рассказал, как украинские защитники могут передвигаться на территории завода.

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Прямая речь: "Что касается людских коммуникаций между цехами, они все идут на нулевой отметке. Это дороги, это мосты, подземных тоннелей здесь нет. Это единственный подземный тоннель, очень мощный с набережной под толстолистовым цехом на основную дорогу, идущую посередине комбината "Азовсталь" к памятнику, где стоит танк".

По словам предателя, просидеть в цехах с железобетонными конструкциями можно довольно долго.

Темы: АзовМариупольРосcиягосизмена
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