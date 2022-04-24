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Прем'єр Словенії програє парламентські вибори –екзіт-пол

"Європейська правда"Неділя, 24 квітня 2022, 22:00

Словенська демократична партія, яку очолює чинний прем’єр Янез Янша, несподівано програє парламентські вибори.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані екзит-полів, які публікує N1 Slovenija.

Переможцем виборів стає опозиційний  "Рух за свободу", якому опитування дає 35,8%.

Натомість партія прем'єра, хоч і здобуває друге місце, проте із суттєвим відставанням, здобувши всього 22,5%.

Показово, що останнє опитування, хоч і прогнозувало перемогу опозиції, однак називало куди менший розрив – 27,7% та 24% відповідно.

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На третьому місці християнські демократи (6,8%). Також до парламенту проходять соціал-демократи (6,6%) та ліві (4,4%).

Це означає високу ймовірність скорої зміни прем’єра у Словенії.

Янеш Янша – правоконсервативний політик, відомий своєю антимігрантською політикою та дружбою із угорським прем'єром Віктором Обраном.

Втім, на відміну від Орбана, Янша підтримує Україну та її європейський вибір. 15 березня разом із керівниками урядів Польщі та Чехії Янша прибув до Києва – це був перший візит західних лідерів в Україну від початку вторгнення РФ.

Натомість новим прем’єром може стати лідер "Руху за свободу" Роберт Голоб, колишній директор словенської державної енергетичної компанії. Голоб підтримує санкції ЄС проти Росії, але звинувачує Яншу у використанні війни для власної політичної вигоди.

Теми: Словеніявибори
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