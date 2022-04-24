Премьер Словении проигрывает парламентские выборы – экзит-пол

Словенская демократическая партия, возглавляемая действующим премьером Янезом Яншем, неожиданно проигрывает парламентские выборы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные экзит-поллов, публикуемых N1 Slovenija.

Победителем выборов становится оппозиционное "Движение за свободу", которому опрос дает 35,8%.

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В то же время партия премьера, хоть и заняло второе место, однако с существенным отставанием, получив всего 22,5%.

Показательно, что последнее опрос хотя и прогнозировал победу оппозиции, однако называл куда меньший разрыв – 27,7% и 24% соответственно.

На третьем месте христианские демократы (6,8%). Также в парламент проходят социал-демократы (6,6%) и левые (4,4%).

Это значит высшую возможность скорой смены премьера в Словении.

Янеш Янша – правоконсервативный политик, известный своей антииммигрантский политикой и дружбой с венгерским премьером Виктором Обраном.

Впрочем, в отличие от Орбана, Янша поддерживает Украину и ее европейский выбор. 15 марта вместе с руководителями правительств Польши и Чехии Янша прибыл в Киев – это был первый визит западных лидеров в Украину с начала вторжения РФ.

Вместо этого новым премьером может стать лидер "Руха за свободу" Роберт Голоб, бывший директор словенской государственной энергетической компании. Голоб поддерживает санкции ЕС против России, но обвиняет Яншу в использовании войны для своей политической выгоды.