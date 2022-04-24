Премьер Словении проигрывает парламентские выборы – экзит-пол
Словенская демократическая партия, возглавляемая действующим премьером Янезом Яншем, неожиданно проигрывает парламентские выборы.
Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные экзит-поллов, публикуемых N1 Slovenija.
Победителем выборов становится оппозиционное "Движение за свободу", которому опрос дает 35,8%.
В то же время партия премьера, хоть и заняло второе место, однако с существенным отставанием, получив всего 22,5%.
Показательно, что последнее опрос хотя и прогнозировал победу оппозиции, однако называл куда меньший разрыв – 27,7% и 24% соответственно.
Vzporedne volitve: rekordna zmaga Gibanja Svoboda, v parlament le pet strank 👇#voltive #volitve2022 #n1slovenijahttps://t.co/tYOGh2I5Px pic.twitter.com/4GNskRgufR— N1 Slovenija (@n1slovenija) April 24, 2022
На третьем месте христианские демократы (6,8%). Также в парламент проходят социал-демократы (6,6%) и левые (4,4%).
Это значит высшую возможность скорой смены премьера в Словении.
Янеш Янша – правоконсервативный политик, известный своей антииммигрантский политикой и дружбой с венгерским премьером Виктором Обраном.
Впрочем, в отличие от Орбана, Янша поддерживает Украину и ее европейский выбор. 15 марта вместе с руководителями правительств Польши и Чехии Янша прибыл в Киев – это был первый визит западных лидеров в Украину с начала вторжения РФ.
Вместо этого новым премьером может стать лидер "Руха за свободу" Роберт Голоб, бывший директор словенской государственной энергетической компании. Голоб поддерживает санкции ЕС против России, но обвиняет Яншу в использовании войны для своей политической выгоды.