Макрон переміг із результатом 58% – екзит-пол

Еммануель Макрон переобраний президентом Франції, отримавши у другому турі 58% голосів.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Figaro, про це свідчать результати опитування Ifop

Відповідно, за його суперницю – лідерку "Народного фронту" Марін Ле Пен віддало голоси 42% французьких виборців.

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Таким чином, розрив між кандидатами став дещо менше, аніж у 2017 році, коли за Макрона віддало голоси 66% виборців, а за Ле Пен – 33%.

Із перемогою Макрона вже привітали президент Європейської ради Шарль Мішель та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що Макрон був фаворитом виборів, проте Ле Пен зуміла створити гарну базу для участі у парламентських виборах, які пройдуть цього літа.

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