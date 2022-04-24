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Макрон победил с результатом 58% – экзит-пол

"Европейская правда"Воскресенье, 24 апреля 2022, 22:18

Эммануэль Макрон переизбран президентом Франции, получив во втором туре 58% голосов.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Figaro, об этом свидетельствуют результаты опроса Ifop.

Соответственно, за его соперницу – лидера "Народного фронта" Марин Ле Пен отдало голоса 42% французских избирателей.

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Таким образом, разрыв между кандидатами стал несколько меньше, чем в 2017 году, когда за Макрона отдало голоса 66% избирателей, а за Ле Пен – 33%.

С победой Макрона уже поздравили президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Напомним, что Макрон был фаворитом выборов, однако Ле Пен сумела создать хорошую базу для участия в прошедших этим летом парламентских выборах.

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Темы: МакронФранцияРосcия
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