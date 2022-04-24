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Донеччина: росіяни вбили 5 цивільних, ще 5 поранені

Катерина ТищенкоНеділя, 24 квітня 2022, 22:59
Донеччина: росіяни вбили 5 цивільних, ще 5 поранені
Павло Кириленко, фото з Facebook

На Донеччині у неділю внаслідок російських обстрілів загинули 5 мирних мешканців, ще 5 поранені.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram

Дослівно: "За 24 квітня внаслідок російських обстрілів загинули 5 мирних мешканці Донеччини: 2 у Новоселівці, 2 у Красногорівці Очеретинської громади і 1 у Новомихайлівці. Ще п’ятеро зазнали поранень.

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Крім того, у Бахмуті отримали медичну допомогу двоє людей, поранених на Луганщині".

Деталі: Кириленко підкреслив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Теми: Донецька областьвійна
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