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Донецкая область: россияне убили 5 гражданских, еще 5 ранены

Катерина ТищенкоВоскресенье, 24 апреля 2022, 22:59
Донецкая область: россияне убили 5 гражданских, еще 5 ранены
Павел Кириленко, фото с Facebook

В Донецкой области в воскресенье в результате российских обстрелов погибли 5 мирных жителей, еще 5 ранены.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "За 24 апреля в результате российских обстрелов погибли 5 мирных жители Донецкой области: 2 в Новоселовке, 2 в Красногоровке Очеретинской общины и 1 в Новомихайловке. Еще пятеро получили ранения.

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Кроме того, в Бахмуте получили медицинскую помощь два человека, раненых в Луганской области".

Детали: Кириленко подчеркнул, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Темы: Донецкая областьвойна
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