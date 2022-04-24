Донецкая область: россияне убили 5 гражданских, еще 5 ранены

В Донецкой области в воскресенье в результате российских обстрелов погибли 5 мирных жителей, еще 5 ранены.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "За 24 апреля в результате российских обстрелов погибли 5 мирных жители Донецкой области: 2 в Новоселовке, 2 в Красногоровке Очеретинской общины и 1 в Новомихайловке. Еще пятеро получили ранения.

Кроме того, в Бахмуте получили медицинскую помощь два человека, раненых в Луганской области".

Детали: Кириленко подчеркнул, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.