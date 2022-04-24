Зеленський подякував Байдену: дружба і партнерство між США і Україною міцні як ніколи
Неділя, 24 квітня 2022, 23:49
Президент Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за підтримку України. За його словами, партнерство між Україною та США - міцне як ніколи.
Джерело: Зеленський у Twitter
Пряма мова: "Позаду два місяці героїчного всенародного опору України агресії з боку РФ. Вдячний Джо Байдену та всьому народу США за лідерство у підтримці України.
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Сьогодні український народ – єдиний і сильний, а українсько-американська дружба й партнерство – міцні як ніколи".
Що було раніше: Президент США Джо Байден обіцяє, що Америка і надалі підтримуватиме народ України у його боротьбі проти російського агресора.
Передісторія:
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- На пресконференції у суботу президент Зеленський заявив, що до України прямують держсекретар США та міністр оборони. "Я не думаю, що це великий секрет, хоча не знаю, чи це відомо", - сказав він, розповівши про цей візит.
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