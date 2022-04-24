Зеленский поблагодарил Байдена: дружба и партнерство между США и Украиной крепки как никогда

Президент Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за поддержку Украины. По его словам, партнерство между Украиной и США – крепкое как никогда.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь: "За два месяца героического всенародного сопротивления Украины агрессии со стороны РФ. Благодарен Джо Байдену и всему народу США за лидерство в поддержке Украины.

Сегодня украинский народ – един и сильный, а украинско-американская дружба и партнерство – крепки как никогда".

Что было раньше: Президент США Джо Байден обещает, что Америка и дальше будет поддерживать народ Украины в его борьбе против российского агрессора.

Предыстория:

На пресс-конференции в субботу президент Зеленский заявил, что в Украину направляются госсекретарь США и министр обороны. "Я не думаю, что это большой секрет, хотя не знаю, известно ли это", - сказал он, рассказав об этом визите.

По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, Ллойд Остин и Энтони Блинкен уже в Украине.