Зеленский поблагодарил Байдена: дружба и партнерство между США и Украиной крепки как никогда
Воскресенье, 24 апреля 2022, 23:49
Президент Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за поддержку Украины. По его словам, партнерство между Украиной и США – крепкое как никогда.
Источник: Зеленский в Twitter
Прямая речь: "За два месяца героического всенародного сопротивления Украины агрессии со стороны РФ. Благодарен Джо Байдену и всему народу США за лидерство в поддержке Украины.
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Сегодня украинский народ – един и сильный, а украинско-американская дружба и партнерство – крепки как никогда".
Что было раньше: Президент США Джо Байден обещает, что Америка и дальше будет поддерживать народ Украины в его борьбе против российского агрессора.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- На пресс-конференции в субботу президент Зеленский заявил, что в Украину направляются госсекретарь США и министр обороны. "Я не думаю, что это большой секрет, хотя не знаю, известно ли это", - сказал он, рассказав об этом визите.
- По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, Ллойд Остин и Энтони Блинкен уже в Украине.