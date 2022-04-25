Ворог зосереджує зусилля в напрямку Гуляйполя – Запорізька ОВА

У Запорізькій області ворог намагається зосередити зусилля в напрямку Гуляйполя.

Джерело: речник Запорізької ОВА Іван Арєф’єв

Пряма мова: "Ворог намагається зосередити зусилля в напрямку Гуляйполя.

Ворог здійснює нарощування системи управління та протиповітряної оборони.

Продовжує здійснювати вогневий вплив по позиціях наших військ із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення.

Завдає авіаційних ударів літаками оперативно-тактичної авіації. Але завдяки українським військовим противник зазнає втрат".

Деталі: Арєф’єв повідомляє, що близько 10:00 у Василівці почалися обстріли.

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Ракети, за словами місцевих, прилітали в ті місця, де днями анонсували освячення пасок, а сама атака почалася одразу із початком служби. При цьому росіяни розповсюджують брехливу інформацію про те, що це нібито українські воїни стріляють по мирному населенню.

В Енергодар вдалося доставити понад 20 тонн гуманітарного та технічного вантажу, який потрібен для роботи атомної й теплової електростанцій.

"У Мелітополі донощиками стають уже не лише окремі квартальні та старші по будинках, а й скривджені. До них належать ті, кого колись звільнили з роботи. Свій донощик завівся у локомотивному депо. Від його кляуз окупаційна адміністрація заарештовує співробітників депо", – ідеться в повідомленні.

Крім того, на тимчасово зайнятих територіях України російські окупанти вводять заходи, що обмежують права і свободи мирних жителів, зокрема свободу пересування.

У Мелітополі поширюють інформацію, що окупаційна влада вирішила повністю закрити з 30 квітня в'їзд та виїзд із тимчасово окупованого Криму.

Рішення ухвалено, щоб не допустити зриву весняної призовної кампанії на окупованих територіях, оскільки багато українських чоловіків виїжджають на півострів транзитом з подальшим маршрутом до Грузії, Польщі, країн Прибалтики.

У Дніпрорудному почала працювати міліція окупантів, особовий склад якої вивісив червоний прапор біля відділку.

"Також у місті росіяни спільно з активістами громадської організації "Діти війни" та клубу "Ветеран" організували адресне доставлення великодніх пасок ветеранам так званої "великої вітчизняної війни". Процес зафільмували на відео та фото для росЗМІ. На яких умовах роздавали солодощі, не відомо" – повідомляє Арєф’єв.