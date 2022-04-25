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Враг сосредотачивает усилия по направлению Гуляйполя – Запорожская ОВА

Ольга ГлущенкоПонедельник, 25 апреля 2022, 00:30
Враг сосредотачивает усилия по направлению Гуляйполя – Запорожская ОВА
украинский военный, фото: ОК Юг

В Запорожской области враг пытается сосредоточить усилия в направлении Гуляйполя.

Источник: пресс-секретарь Запорожской ОВА Иван Арефьев

Прямая речь: "Враг пытается сосредоточить усилия по направлению Гуляйполя.

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Враг осуществляет наращивание системы управления и противовоздушной обороны.

Продолжает огневое влияние по позициям наших войск из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения.

Наносит авиационные удары самолетами оперативно-тактической авиации. Но благодаря украинским военным противник терпит потери".

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Детали: Арефьев сообщает, что около 10:00 в Васильевке начались обстрелы.

Ракеты, по словам местных, прилетали в те места, где на днях анонсировали освящение пасок, а сама атака началась сразу с началом службы. При этом россияне распространяют лживую информацию о том, что это якобы украинские воины стреляют по мирному населению.

В Энергодар удалось доставить более 20 тонн гуманитарного и технического груза, необходимого для работы атомной и тепловой электростанций.

"В Мелитополе доносчиками становятся уже не только отдельные квартальные и старшие по домам, но и обиженные. К ним относятся те, кого когда-то уволили с работы. Свой доносчик завелся в локомотивном депо. От его кляуз оккупационная администрация арестовывает сотрудников депо", - говорится в сообщении.

Кроме того, на временно занятых территориях Украины российские оккупанты вводят меры, ограничивающие права и свободы мирных жителей, в частности свободу передвижения.

В Мелитополе распространяют информацию, что оккупационные власти решили полностью закрыть с 30 апреля въезд и выезд из временно оккупированного Крыма.

Решение принято, чтобы не допустить срыва весенней призывной кампании на оккупированных территориях, поскольку многие украинские мужчины выезжают на полуостров транзитом с последующим маршрутом в Грузию, Польшу, страны Прибалтики.

В Днепрорудном начала работать милиция оккупантов, личный состав которого вывесил красный флаг возле участка.

"Также в городе россияне совместно с активистами общественной организации "Дети войны" и клуба "Ветеран" организовали адресную доставку пасхальных пасок ветеранам так называемой "большой отечественной войны". Процесс сняли на видео и фото для росСМИ. На каких условиях раздавали сладости, неизвестно", - сообщает Арефьев.

Темы: Запорожская областьвойна
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