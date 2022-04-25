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Українські військові зупинили ворожі ДРГ і знищили до 50% їхнього складу – ОК "Південь"

Ольга Глущенко Понеділок, 25 квітня 2022, 02:04
Українські військові зупинили ворожі ДРГ і знищили до 50% їхнього складу – ОК Південь
українські військові, фото: ОК Південь

На південних рубежах оборони українські військові зірвали просування в бік Миколаївської області ворожих диверсійно-розвідувальних груп і завдали їм втрат до 50% складу.

Джерело: ОК "Південь"

Пряма мова: "На Миколаївщині й Херсонщині противник продовжує ведення оборонних дій на зайнятому рубежі та артилерійсько-минометні обстріли населених пунктів і наших позицій".

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"Відмічено посилення розвідувальної активності в бік адміністративного кордону Миколаївської області. Спробу висування двох диверсійно-розвідувальних груп ворога нашими підрозділами зірвано. Понісши втрати до 50% складу ДРГ, рашисти відступили.

Водночас, нашими підрозділами забезпечено контроль території в районі ще 5 населених пунктів Миколаївщини поблизу адмінмежі з Херсонщиною".

Деталі: Втрати окупантів складають 73 загарбники та 7 одиниць техніки, серед яких – зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1", автомобільна та броньована техніка.

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Корабельне угруповання в Чорному морі постійно змінює кількісний склад у зв’язку з періодичними заходженнями в бази окупованого Криму. Але основний склад продовжує тримати територію України під загрозою ракетних ударів.

Теми: Збройні силивійнаХерсонська областьМиколаївська область
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