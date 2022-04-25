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Украинские военные остановили вражеские ДРГ и уничтожили до 50% их состава – ОК "Юг"

Ольга ГлущенкоПонедельник, 25 апреля 2022, 02:04
украинские военные, фото: ОК Юг

На южных рубежах обороны украинские военные сорвали продвижение в сторону Николаевской области вражеских диверсионно-разведывательных групп и нанесли им потери до 50% состава.

Источник: ОК "Юг"

Прямая речь: "На Николаевщине и Херсонщине противник продолжает ведение оборонных действий на занятом рубеже и артиллерийско-минометные обстрелы населенных пунктов и наших позиций".

"Отмечено усиление разведывательной активности в сторону административной границы Николаевской области. Попытка выдвижения двух диверсионно-разведывательных групп врага нашими подразделениями сорвана. Понеся потери до 50% состава ДРГ, решисты отступили.

В то же время, наши подразделения обеспечили контроль территории в районе еще 5 населенных пунктов Николаевщины вблизи админграницы с Херсонщиной".

Детали: Потери оккупантов составляют 73 захватчика и 7 единиц техники, среди которых – зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1", автомобильная и бронированная техника.

Корабельная группировка в Черном море постоянно изменяет количественный состав в связи с периодическими заходами в базы оккупированного Крыма. Но основной состав продолжает удерживать территорию Украины под угрозой ракетных ударов.

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Темы: Вооруженные силывойнаХерсонская областьНиколаевская область
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