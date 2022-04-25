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У російському Брянську горить нафтобаза

Ольга Глущенко Понеділок, 25 квітня 2022, 04:46
фото: SVTV NEWS

У Брянську Російської Федерації сталася пожежа на нафтобазі, жителі міста повідомляють, що цьому передували вибухи.

Джерело: РосЗМІ Интерфакс із посиланням на МНС Росії

Дослівно: "О 02:00 год 25.04.2022 до оперативної чергової зміни Головного управління МНС Росії у Брянській області надійшло повідомлення про пожежу за адресою: м.о. Брянськ, Фокінський район, пр. Московський.

На місце виклику направлені пожежно-рятувальні розрахунки за підвищеним рангом (номера) пожежі.

Після прибуття встановлено, що відбувається горіння на території нафтобази".

Деталі: У повідомленні також зазначено, що "подальша інформація уточнюється".

У соцмережах росіяни повідомили, що жителі Брянська чули вибухи, а згодом сталася пожежа на нафтобазі.

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Нагадаємо, що Брянська область межує з Україною.

Теми: пожежаРосія
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