У російському Брянську горить нафтобаза

У Брянську Російської Федерації сталася пожежа на нафтобазі, жителі міста повідомляють, що цьому передували вибухи.

Джерело: РосЗМІ Интерфакс із посиланням на МНС Росії

Дослівно: "О 02:00 год 25.04.2022 до оперативної чергової зміни Головного управління МНС Росії у Брянській області надійшло повідомлення про пожежу за адресою: м.о. Брянськ, Фокінський район, пр. Московський.

Реклама:

На місце виклику направлені пожежно-рятувальні розрахунки за підвищеним рангом (номера) пожежі.

Після прибуття встановлено, що відбувається горіння на території нафтобази".

Деталі: У повідомленні також зазначено, що "подальша інформація уточнюється".

ВІДЕО ДНЯ

У соцмережах росіяни повідомили, що жителі Брянська чули вибухи, а згодом сталася пожежа на нафтобазі.

Нагадаємо, що Брянська область межує з Україною.