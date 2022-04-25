В российском Брянске горит нефтебаза

В Брянске Российской Федерации произошел пожар на нефтебазе, жители города сообщают, что этому предшествовали взрывы.

Источник: РосСМИ Интерфакс со ссылкой на МЧС России

Дословно: " В 02:00ч 25.04.2022 в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Брянской области поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Брянск, Фокинский район, пр. Московский.

К месту вызова направлены пожарно-спасательные расчеты по повышенному рангу (номеру) пожара.

По прибытии установлено, что происходит горение на территории нефтебазы".

Детали: В сообщении также отмечено, что "дальнейшая информация уточняется".

В соцсетях россияне сообщили, что жители Брянска слышали взрывы, а впоследствии произошел пожар на нефтебазе.

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Напомним, что Брянская область граничит с Украиной.