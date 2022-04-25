Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В российском Брянске горит нефтебаза

Ольга ГлущенкоПонедельник, 25 апреля 2022, 04:46
фото: SVTV NEWS

В Брянске Российской Федерации произошел пожар на нефтебазе, жители города сообщают, что этому предшествовали взрывы.

Источник: РосСМИ Интерфакс со ссылкой на МЧС России

Дословно: " В 02:00ч 25.04.2022 в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Брянской области поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Брянск, Фокинский район, пр. Московский.

К месту вызова направлены пожарно-спасательные расчеты по повышенному рангу (номеру) пожара.

По прибытии установлено, что происходит горение на территории нефтебазы".

Детали: В сообщении также отмечено, что "дальнейшая информация уточняется".

В соцсетях россияне сообщили, что жители Брянска слышали взрывы, а впоследствии произошел пожар на нефтебазе.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, что Брянская область граничит с Украиной.

Темы: пожарРосcия
Главное сегодня

Российские оккупанты заняли здание горсовета Херсона, мэрия приостановила работу

фотоПриднестровье: в здании "госбезопасности" в Тирасполе прогремели взрывы - росСМИ

Из российского плена освободили украинского пилота

СБУ ответила пропаганде РФ: Нет планов убивать Соловьева, сам захлебнется

Ракетные удары по Винницкой области: 5 погибших, много раненых

Путин и ФСБ где-то нашли "неонацистов, готовивших убийство" пропагандиста Соловьева

Все новости...
пожар
В российском Брянске горят два хранилища нефтепродуктов – СМИ
РФ не справляется с масштабным пожаром в Сибири, потому что военные и самолеты на войне – СМИ
В освобожденном от оккупантов Гостомеле горела церковь
Последние новости
21:36
США продвигают участие Зеленского в саммите G20 в Индонезии - СМИ
21:23
Военные облигации приобрели уже более 9 тысяч украинцев
21:18
На востоке бойцы ВСУ уничтожили до 160 оккупантов и технику
21:12
Харьков: россияне разбомбили частный дом, ранив женщину и ее сына
21:05
Дания стала первым донором фонда восстановления украинской энергетики
20:41
Швеция получила от Британии и США обещания о защите на период подачи заявки в НАТО - СМИ
20:35
опросКогда закончится война: украинцы назвали свои ожидания
20:33
Российские оккупанты заняли здание горсовета Херсона, мэрия приостановила работу
20:20
Благодаря искусственному интеллекту на блокпостах задержали 200 боевиков – МВД
20:16
Словакия думает о добыче урана, чтобы уменьшить ядерную зависимость от России
Все новости...