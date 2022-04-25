Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В российском Брянске горит нефтебаза

Ольга ГлущенкоПонедельник, 25 апреля 2022, 04:46
В российском Брянске горит нефтебаза
фото: SVTV NEWS

В Брянске Российской Федерации произошел пожар на нефтебазе, жители города сообщают, что этому предшествовали взрывы.

Источник: РосСМИ Интерфакс со ссылкой на МЧС России

Дословно: " В 02:00ч 25.04.2022 в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Брянской области поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Брянск, Фокинский район, пр. Московский.

Реклама:

К месту вызова направлены пожарно-спасательные расчеты по повышенному рангу (номеру) пожара.

По прибытии установлено, что происходит горение на территории нефтебазы".

Детали: В сообщении также отмечено, что "дальнейшая информация уточняется".

ВИДЕО ДНЯ

В соцсетях россияне сообщили, что жители Брянска слышали взрывы, а впоследствии произошел пожар на нефтебазе.

Напомним, что Брянская область граничит с Украиной.

Темы: пожарРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
пожар
В центре Москвы загорелись склады с имуществом российской железной дороги
В центре Киева возле проспекта Победы сгорело здание
В Греции борются одновременно с десятками пожаров, самый сложный длится 10 дней
Последние новости
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
Все новости...
Реклама: