Луганщина: росіяни зруйнували 7 будинків і втретє влучили в нафтопереробний завод
У Луганській області в неділю росіяни зруйнували сім будинків і втретє влучили в нафтопереробний завод.
Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
Пряма мова: "У неділю вся область опинилась під потужними обстрілами росіян.
Згоріли три багатоповерхівки та чотири приватних будинки.
Через ворожий вогонь потрапили в ДТП або зайнялися декілька автомобілів, зокрема вантажних…
Російська армія вже втретє влучила в нафтопереробний завод в Лисичанську. Інформація щодо можливих наслідків перевіряється".
Деталі: Найбільше від російської армії 24 квітня потерпали Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Гірське.
Так, у Лисичанську пошкоджені дві багатоповерхівки і щонайменше два приватних будинки.
У Сєвєродонецьку – багатоповерхівка і господарчі споруди поруч.
У Рубіжному та Гірському – будинки.