Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Луганщина: росіяни зруйнували 7 будинків і втретє влучили в нафтопереробний завод

Ольга Глущенко Понеділок, 25 квітня 2022, 07:18
фото: Луганська обласна державна адміністрація

У Луганській області в неділю росіяни зруйнували сім будинків і втретє влучили в нафтопереробний завод.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Пряма мова: "У неділю вся область опинилась під потужними обстрілами росіян.

Згоріли три багатоповерхівки та чотири приватних будинки.

Через ворожий вогонь потрапили в ДТП або зайнялися декілька автомобілів, зокрема вантажних…

Російська армія вже втретє влучила в нафтопереробний завод в Лисичанську. Інформація щодо можливих наслідків перевіряється".

Деталі: Найбільше від російської армії 24 квітня потерпали Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Гірське.

ВІДЕО ДНЯ

Так, у Лисичанську пошкоджені дві багатоповерхівки і щонайменше два приватних будинки.

У Сєвєродонецьку – багатоповерхівка і господарчі споруди поруч.

У Рубіжному та Гірському – будинки.

Теми: Луганська областьвійна
Головне сьогодні

фотоУряд Німеччини планує дозволити поставку Україні зенітних САУ Gepard - Spiegel

фотоУ Придністров'ї нові вибухи: зруйновані антени, які транслювали радіо РФ – "МВС ПМР"

Зведення Генштабу: На Херсонщині ЗСУ знищили 70 окупантів і склад з боєприпасами

Британія на рік раніше скасувала всі мита на експорт з України

В уряді Грузії закликали Україну забути про образи

Лавров натякнув, що війна закінчиться підписанням договору, але є умова

Усі новини...
Луганська область
Регіони: росіяни завдали ударів по двох НПЗ, обстрілювали 6 областей України
Луганщина: на Великдень вдалося евакуювати 16 жителів Попасної
Росіяни зруйнували 7 православних храмів лише на Луганщині
Останні новини
11:50
фотоЇз Придністров'я після вибухів масово їдуть на підконтрольну Молдові територію
11:48
Санду скликала Раду безпеки через ситуацію в Придністров’ї
11:45
Готуємося до нападу чи облоги Миколаєва – мер
11:45
РосЗМІ анонсують рішення "керівництва Придністров'я" про "захист інтересів"
11:34
Через ракетний удар в Одесі загинула вагітна жінка та її чоловік
11:24
Німецька Uniper допускає можливість платити за газ РФ, дотримуючись санкцій
11:24
Окупанти погрожують Україні "через те, що відбувається у Придністров'ї"
11:13
Через обстріли з території РФ на Сумщині посилюють режимні обмеження
11:10
НБУ переказав на потреби армії 15,4 мільярдів: скільки лишилось на рахунку
10:55
Удар по Запоріжжю: дві ракети влучили в підприємство, є жертви
Усі новини...