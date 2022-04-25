Луганщина: росіяни зруйнували 7 будинків і втретє влучили в нафтопереробний завод

У Луганській області в неділю росіяни зруйнували сім будинків і втретє влучили в нафтопереробний завод.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Пряма мова: "У неділю вся область опинилась під потужними обстрілами росіян.

Згоріли три багатоповерхівки та чотири приватних будинки.

Через ворожий вогонь потрапили в ДТП або зайнялися декілька автомобілів, зокрема вантажних…

Російська армія вже втретє влучила в нафтопереробний завод в Лисичанську. Інформація щодо можливих наслідків перевіряється".

Деталі: Найбільше від російської армії 24 квітня потерпали Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Гірське.

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Так, у Лисичанську пошкоджені дві багатоповерхівки і щонайменше два приватних будинки.

У Сєвєродонецьку – багатоповерхівка і господарчі споруди поруч.

У Рубіжному та Гірському – будинки.