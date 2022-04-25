Луганщина: россияне разрушили 7 домов и третий раз попали в нефтеперерабатывающий завод
В Луганской области в воскресенье россияне разрушили семь домов и третий раз попали в нефтеперерабатывающий завод.
Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай
Прямая речь: "В воскресенье вся область оказалась под мощными обстрелами россиян.
Сгорели три многоэтажки и четыре частных дома.
Из-за вражеского огня попали в ДТП или занялись несколько автомобилей, в том числе грузовых…
Российская армия уже третий раз попала в нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске. Информация о возможных последствиях проверяется".
Детали: Больше всего от российской армии 24 апреля страдали Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Горное.
Так, в Лисичанске повреждены две многоэтажки и, по меньшей мере, два частных дома.
В Северодонецке – многоэтажка и хозяйственные постройки рядом.
В Рубежном и Горном – дома.