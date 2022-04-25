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Луганщина: россияне разрушили 7 домов и третий раз попали в нефтеперерабатывающий завод

Ольга ГлущенкоПонедельник, 25 апреля 2022, 07:18
фото: Луганская областная государственная администрация

В Луганской области в воскресенье россияне разрушили семь домов и третий раз попали в нефтеперерабатывающий завод.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

Прямая речь: "В воскресенье вся область оказалась под мощными обстрелами россиян.

Сгорели три многоэтажки и четыре частных дома.

Из-за вражеского огня попали в ДТП или занялись несколько автомобилей, в том числе грузовых…

Российская армия уже третий раз попала в нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске. Информация о возможных последствиях проверяется".

Детали: Больше всего от российской армии 24 апреля страдали Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Горное.

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Так, в Лисичанске повреждены две многоэтажки и, по меньшей мере, два частных дома.

В Северодонецке – многоэтажка и хозяйственные постройки рядом.

В Рубежном и Горном – дома.

Темы: Луганская областьвойна
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