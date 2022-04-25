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Прем'єр Британії й генсек ООН обговорили ситуацію в Маріуполі й Херсоні

Олена РощінаПонеділок, 25 квітня 2022, 07:29

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у неділю обговорив із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем ситуацію в Україні.

Джерело: сайт британського уряду

Деталі: Борис Джонсон назвав дії Володимира Путіна в Україні огидною та відвертою агресією, яка має руйнівні наслідки для українського народу.

Джонсон і Гутерріш обговорили спільну стурбованість щодо атак у заблокованих російськими військами районах, таких як Маріуполь і Херсон, а також необхідність забезпечити припинення вогню, сприяти гуманітарним зусиллям і дозволити мирним жителям виїхати.

Прем’єр-міністр чітко підкреслив важливість глобальної солідарності з Україною, при цьому Велика Британія продовжує тісно співпрацювати з міжнародними партнерами, щоб підтримати Україну, щоб вона могла захистити себе.

Теми: МаріупольХерсонВелика БританіяООН
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