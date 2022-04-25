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Премьер Британии и генсек ООН обсудили ситуацию в Мариуполе и Херсоне

Елена РощинаПонедельник, 25 апреля 2022, 07:29

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в воскресенье обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем ситуацию в Украине.

Источник: сайт британского правительства

Детали: Борис Джонсон назвал действия Владимира Путина в Украине отвратительной и откровенной агрессией, которая имеет разрушительные последствия для украинского народа.

Джонсон и Гутерриш обсудили общую обеспокоенность по поводу атак в заблокированных российскими войсками районах, таких как Мариуполь и Херсон, а также необходимость обеспечить прекращение огня, способствовать гуманитарным усилиям и позволить мирным жителям уехать.

Премьер-министр ясно подчеркнул важность глобальной солидарности с Украиной, при этом Великобритания продолжает тесно сотрудничать с международными партнерами, чтобы поддержать Украину, чтобы она могла защитить себя.

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Темы: МариупольХерсонВеликобританияООН
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