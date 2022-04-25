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Дипломати США повернуться в Україну поступово, а Байден призначить посла – ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 25 квітня 2022, 07:40
Дипломати США повернуться в Україну поступово, а Байден призначить посла – ЗМІ
Бріджит Брінк, фото sk.usembassy.gov

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час закритого візиту до Києва разом з главою Пентагону оголосив про поступове повернення американських дипломатів в Україну та призначення нового посла.

Про це повідомили західні агенції з посиланням на джерела, зокрема, агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Американські дипломати залишили посольство у Києві майже за два тижні до вторгнення 24 лютого, перенісши деякі функції до Львова, а потім переїхавши до Польщі.

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Дипломати США найближчого тижня відновлять одноденні поїздки через кордон до Львова, а офіційні особи почали прискорено планувати повернення дипломатів до київської місії, повідомив представник Держдепартаменту.

"Немає жодної заміни цьому особистому спілкуванню, і, звичайно, повернення в країну має символічний сенс", - сказав чиновник, який поінформував журналістів у Польщі на умовах анонімності.

Чиновник також повідомив, що у понеділок президент Джо Байден офіційно призначить Бріджит Брінк, яка наразі є послом США у Словаччині, послом США в Україні. Ця посада залишалася вакантною два роки.

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Про те, ким є ця дипломатка та чого чекати у двосторонніх відносинах після її призначення, читайте в статті Посол з грузинською відмовою: хто така Бріджит Брінк, яка очолить дипмісію США в Україні.

Сполучені Штати також оголосили про нову військову допомогу Україні в ході закритої таємної поїздки до Києва в неділю держсекретаря США і глави Пентагону.

Теми: СШАдипломатичні відносинивійна
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