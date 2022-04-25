Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Дипломаты США вернутся в Украину постепенно, а Байден назначит посла – СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 25 апреля 2022, 07:40
Бриджит Бринк, фото sk.usembassy.gov

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время закрытого визита в Киев вместе с главой Пентагона объявил о постепенном возвращении американских дипломатов в Украину и выдвижении кандидатуры нового посла.

Об этом сообщили западные агентства со ссылкой на источники, в частности агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Американские дипломаты покинули посольство в Киеве почти за две недели до вторжения 24 февраля, перенеся некоторые функции во Львов, а затем переехав в Польшу.

Дипломаты США в ближайшие недели возобновят однодневные поездки через границу во Львов, а официальные лица начали ускоренно планировать возвращение дипломатов в киевскую миссию, сообщил представитель Госдепартамента.

"Нет никакой замены этому личному общению, и, конечно, возвращение в страну имеет символический смысл", - сказал чиновник, проинформировавший журналистов в Польше на условиях анонимности.

Чиновник также сообщил, что в понедельник президент Джо Байден официально назначит Бриджит Бринк, которая является послом США в Словакии, послом США в Украине. Эта должность оставалась вакантной два года.

О том, кем является эта дипломатка и чего ждать в двусторонних отношениях после ее назначения, читайте в статье Посол с грузинским отказом: кто такая Бриджит Бринк, которая возглавит дипмиссию США в Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Соединенные Штаты также объявили о новой военной помощи Украине в ходе закрытой тайной поездки в Киев в воскресенье госсекретаря США и главы Пентагона.

Темы: СШАдипломатические отношениявойна
Главное сегодня

фотоПравительство Германии планирует разрешить поставку Украине зенитных САУ Gepard - Spiegel

фотоВ Приднестровье новые взрывы: разрушены антенны, транслировавшие радио РФ – "МВД ПМР"

Сводка Генштаба: В Херсонской области ВСУ уничтожили 70 оккупантов и склад с боеприпасами

Британия на год раньше отменила все пошлины на экспорт из Украины

В правительстве Грузии призвали Украину забыть об обидах

Лавров намекнул, что война закончится подписанием договора, но есть условие

Все новости...
США
США не вводят санкции против Кабаевой из опасений разозлить Путина - WSJ
Зеленский рассказал, о чем договаривались с Блинкеном и Остином
Посол России в США заявил, что оружие для Украины не способствует переговорам
Последние новости
12:35
Опубликовали демонстрационную версию упрощенного ЗНО-2022
12:19
S&P: Экономика России вернется к уровням 2021 года за 10 лет, Украины – за 5 лет
12:11
В Приднестровье заявили о взрывах в воинской части
12:11
Мужчин в Мариуполе морят голодом и заставляют работать – мэрия
12:07
Кольцевая электричка в Киеве будет курсировать по обновленному графику
12:07
аудиоСтреляют, ломают руки-ноги: СБУ публикует доказательства, как россияне пытают украинцев в плену
11:55
В непризнанном Приднестровье ввели "красный уровень террористической опасности"
11:50
фотоИз Приднестровья после взрывов массово едут на подконтрольную Молдове территорию
11:48
Санду созвала Совет безопасности из-за ситуации в Приднестровье
11:45
Готовимся к нападению или осаде Николаева – мэр
Все новости...