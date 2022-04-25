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Дипломаты США вернутся в Украину постепенно, а Байден назначит посла – СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 25 апреля 2022, 07:40
Дипломаты США вернутся в Украину постепенно, а Байден назначит посла – СМИ
Бриджит Бринк, фото sk.usembassy.gov

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время закрытого визита в Киев вместе с главой Пентагона объявил о постепенном возвращении американских дипломатов в Украину и выдвижении кандидатуры нового посла.

Об этом сообщили западные агентства со ссылкой на источники, в частности агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Американские дипломаты покинули посольство в Киеве почти за две недели до вторжения 24 февраля, перенеся некоторые функции во Львов, а затем переехав в Польшу.

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Дипломаты США в ближайшие недели возобновят однодневные поездки через границу во Львов, а официальные лица начали ускоренно планировать возвращение дипломатов в киевскую миссию, сообщил представитель Госдепартамента.

"Нет никакой замены этому личному общению, и, конечно, возвращение в страну имеет символический смысл", - сказал чиновник, проинформировавший журналистов в Польше на условиях анонимности.

Чиновник также сообщил, что в понедельник президент Джо Байден официально назначит Бриджит Бринк, которая является послом США в Словакии, послом США в Украине. Эта должность оставалась вакантной два года.

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О том, кем является эта дипломатка и чего ждать в двусторонних отношениях после ее назначения, читайте в статье Посол с грузинским отказом: кто такая Бриджит Бринк, которая возглавит дипмиссию США в Украине.

Соединенные Штаты также объявили о новой военной помощи Украине в ходе закрытой тайной поездки в Киев в воскресенье госсекретаря США и главы Пентагона.

Темы: СШАдипломатические отношениявойна
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