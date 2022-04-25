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Макрон виграв вибори у Ле Пен, яка набрала рекордну для ультраправих кількість голосів

"Європейська правда"Понеділок, 25 квітня 2022, 08:16

Згідно з остаточними результатами другого туру виборів, опублікованими Міністерством внутрішніх справ Франції у ніч з неділі на понеділок, Еммануель Макрон переобраний президентом країни з 58,54% голосів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За суперницю Макрона – лідерку "Національного об'єднання" Марін Ле Пен віддали голоси 41,46% французьких виборців, що є історичним показником для ультраправих у Франції.

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П’ять років тому, у 2017 році, Макрон виграв вибори у Ле Пен зі значно кращим результати - 66,10% голосів, що на сім з половиною процентних пунктів більше, ніж сьогодні.

Понад 13,6 мільйона французів, зареєстрованих у виборчих списках (28,01%), не проголосували цієї неділі, що є найбільшим показником з 1969 року, повідомляє BFM-TV.

Трохи більше двох мільйонів людей прийшли на виборчі дільниці, але подали порожній бюлетень (4,57%).

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Макрон є першим чинним президентом Франції за 20 років, який був переобраний на другий термін.

Незважаючи на поразку, Ле Пен сказала, що її значна частка голосів означає перемогу.

Теми: Франціявибори
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