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Макрон выиграл выборы у Ле Пен, набравшей рекордное для ультраправых количество голосов

"Европейская правда"Понедельник, 25 апреля 2022, 08:16

Согласно окончательным результатам второго тура выборов, опубликованным Министерством внутренних дел Франции, Эммануэль Макрон переизбран президентом страны с 58,54% голосов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

За соперницу Макрона – лидера "Национального объединения" Марин Ле Пен отдали голоса 41,46% французских избирателей, что является историческим показателем для ультраправых во Франции.

Пять лет назад, в 2017 году, Макрон выиграл выборы у Ле Пен со значительно лучшими результатами - 66,10% голосов, что на семь с половиной процентных пунктов больше, чем сегодня.

Более 13,6 миллионов французов, зарегистрированных в избирательных списках (28,01%), не проголосовали в это воскресенье, что является самым большим показателем с 1969 года, сообщает BFM-TV.

Чуть больше двух миллионов человек пришли на избирательные участки, но подали пустой бюллетень (4,57%).

Макрон является первым действующим президентом Франции за 20 лет, переизбранным на второй срок.

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Несмотря на поражение, Ле Пен сказала, что ее значительная часть голосов означает победу.

Темы: Франциявиборы
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