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У Вінницькій області було чутно вибухи, на Львівщині виникли пожежі

Ірина БалачукПонеділок, 25 квітня 2022, 08:51
Жителі Вінниччини почули звуки вибухів, а пізніше помітили, що в тій стороні, звідки пролунали вибухи, піднімається дим. Фото УП

Вранці 25 квітня у Вінницькій області в районі Жмеринки пролунали вибухи, на Львівщині працює протиповітряна оборона, виникли пожежі.

Джерело: читачі "Української правди" з Вінниччини, голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram, Вінницька обласна військова адміністрація у Telegram

Пряма мова Козицького: "Жителі Львівщини, залишайтесь в укриттях. Працює ППО".

Деталі: Читачі УП також повідомили, що пролунали три вибухи у Жмеринці (або поблизу). 

Вибухи люди почули приблизно о 8:20. Також вони повідомили, що в тій стороні, звідки пролунали вибухи, попри похмуру погоду було видно, що піднімається дим.

Пізінше у Вінницькій обласній військовій адміністрації підтвердили, що на території області пролунало кілька вибухів.

Влада закликала мешканців не робити жодних фото з місця події, зберігати спокій і залишатись в укриттях.

Станом на 8:45 по всій Україні оголошена повітряна тривога. 

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скриншот з alerts.in.ua

О 8:59 Козицький повідомив, що у двох населених пунктах у Золочівському районі виникли пожежі, але ситуація контрольована.

Він пообіцяв повідомити деталі пізніше і закликав людей залишатись в укриттях.

Теми: Вінницька областьЛьвівщинавійнавибух
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