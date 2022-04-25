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В Винницкой области было слышно взрывы, на Львовщине возникли пожары

Ирина БалачукПонедельник, 25 апреля 2022, 08:51
Жители Винницкой области услышали звуки взрывов, а позже заметили, что в той стороне, откуда раздались взрывы, поднимается дым. Фото УП

Утром 25 апреля в Винницкой области в районе Жмеринки прогремели взрывы, во Львовской области работает противовоздушная оборона, возникли пожары.

Источник: читатели "Украинской правды" из Винницкой области, глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram, Винницкая областная военная администрация в Telegram

Прямая речь Козицкого: "Жители Львовщины, оставайтесь в укрытиях. Работает ПВО".

Детали: Читатели УП также сообщили, что прогремели три взрыва в Жмеринке (или поблизости).

Взрывы люди услышали примерно в 8:20. Также они сообщили, что в той стороне, откуда раздались взрывы, несмотря на пасмурную погоду, было видно, что поднимается дым.

Позже в Винницкой областной военной администрации подтвердили, что на территории области прогремело несколько взрывов.

Власти призвали жителей не делать никаких фото с места происшествия, сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях.

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По состоянию на 8:45 по всей Украине объявлена воздушная тревога. 

 
скриншот из alerts.in.ua

В 8:59 Козицкий сообщил, что в двух населенных пунктах в Золочевском районе возникли пожары, но ситуация контролирована.

Он пообещал сообщить детали позже и призвал людей оставаться в укрытиях.

Темы: Винницкая областьЛьвовщинавойнавзрыв
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