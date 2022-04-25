Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РФ намагається приховати від населення реальні втрати - британська розвідка

Понеділок, 25 квітня 2022, 09:00

Міноборони Росії хоче контролювати виплати сім'ям загиблих в Україні, щоб приховати реальні масштаби втрат.

Джерело: Звіт розвідки Міноборони Великої Британії.

Дослівно: "МО РФ пропонує, щоб військові, а чи не цивільні чиновники контролювали виплати компенсацій сім'ям загиблих солдатів. Це може бути продиктовано бажанням приховати від населення реальні масштаби втрат".

Реклама:

Деталі: Також у Лондоні вважають, що РФ досягла дуже невеликих успіхів після того, як вирішила перемістити фокус удару на повну окупацію Донбасу.

Дослівно: "Без необхідного тилового та бойового забезпечення про відчутний прорив говорити не можна.

Росія вирішила заблокувати, а не штурмувати завод "Азовсталь", що передбачає скованість багатьох підрозділів у Маріуполі, вони не можуть бути передислоковані. 

ВІДЕО ДНЯ

Українські захисники також завдали втрат багатьом підрозділам РФ та знизили їхню боєздатність".

Теми: РосіявійнаМаріуполь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Росія
РФ обурилась скороченням чисельності посольства в Данії
Росіяни та білоруси не зможуть виступати на Азійських іграх-2023
УП отримала відео ураження Іл-76 на аеродромі у Пскові
Останні новини
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
Усі новини...
Реклама: