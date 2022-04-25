РФ намагається приховати від населення реальні втрати - британська розвідка

Міноборони Росії хоче контролювати виплати сім'ям загиблих в Україні, щоб приховати реальні масштаби втрат.

Джерело: Звіт розвідки Міноборони Великої Британії.

Дослівно: "МО РФ пропонує, щоб військові, а чи не цивільні чиновники контролювали виплати компенсацій сім'ям загиблих солдатів. Це може бути продиктовано бажанням приховати від населення реальні масштаби втрат".

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Деталі: Також у Лондоні вважають, що РФ досягла дуже невеликих успіхів після того, як вирішила перемістити фокус удару на повну окупацію Донбасу.

Дослівно: "Без необхідного тилового та бойового забезпечення про відчутний прорив говорити не можна.

Росія вирішила заблокувати, а не штурмувати завод "Азовсталь", що передбачає скованість багатьох підрозділів у Маріуполі, вони не можуть бути передислоковані.

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Українські захисники також завдали втрат багатьом підрозділам РФ та знизили їхню боєздатність".