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РФ пытается скрыть от населения реальные масштабы потерь - британская разведка 

Понедельник, 25 апреля 2022, 09:00

Минобороны России хочет само контролировать выплаты семьям погибших в Украине, чтобы скрыть реальные масштабы потерь.

Источник: Отчет разведки Минобороны Великобритании.

Дословно: "МО РФ предлагает, чтобы военные, а не гражданские чиновники контролировали выплаты компенсаций семьям погибших солдат. Это может быть продиктовано желанием скрыть от своего населения реальные масштабы потерь".

Детали: Также в Лондоне считают, что РФ добилась весьма небольших успехов после того, как решила переместить фокус удара на полную оккупацию Донбасса. 

Дословно: "Без необходимого тылового и боевого обеспечения об ощутимом прорыве говорить нельзя.  

Россия решила заблокировать, а не штурмовать завод "Азовсталь", что предусматривает скованность многих подразделений в Мариуполе, они не могут быть передислоцированы. Украинские защитники также нанесли потери многим подразделениям РФ и снизили их боеспособность".

Темы: РосcиявойнаМариуполь
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