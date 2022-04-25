Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ пытается скрыть от населения реальные масштабы потерь - британская разведка 

Понедельник, 25 апреля 2022, 09:00

Минобороны России хочет само контролировать выплаты семьям погибших в Украине, чтобы скрыть реальные масштабы потерь.

Источник: Отчет разведки Минобороны Великобритании.

Дословно: "МО РФ предлагает, чтобы военные, а не гражданские чиновники контролировали выплаты компенсаций семьям погибших солдат. Это может быть продиктовано желанием скрыть от своего населения реальные масштабы потерь".

Реклама:

Детали: Также в Лондоне считают, что РФ добилась весьма небольших успехов после того, как решила переместить фокус удара на полную оккупацию Донбасса. 

Дословно: "Без необходимого тылового и боевого обеспечения об ощутимом прорыве говорить нельзя.  

Россия решила заблокировать, а не штурмовать завод "Азовсталь", что предусматривает скованность многих подразделений в Мариуполе, они не могут быть передислоцированы. Украинские защитники также нанесли потери многим подразделениям РФ и снизили их боеспособность".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcиявойнаМариуполь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Росcия
В центре Москвы загорелись склады с имуществом российской железной дороги
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
В России упал вертолет ФСБ: экипаж погиб
Последние новости
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
Все новости...
Реклама: