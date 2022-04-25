РФ пытается скрыть от населения реальные масштабы потерь - британская разведка 

Минобороны России хочет само контролировать выплаты семьям погибших в Украине, чтобы скрыть реальные масштабы потерь.

Источник: Отчет разведки Минобороны Великобритании.

Дословно: "МО РФ предлагает, чтобы военные, а не гражданские чиновники контролировали выплаты компенсаций семьям погибших солдат. Это может быть продиктовано желанием скрыть от своего населения реальные масштабы потерь".

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Детали: Также в Лондоне считают, что РФ добилась весьма небольших успехов после того, как решила переместить фокус удара на полную оккупацию Донбасса.

Дословно: "Без необходимого тылового и боевого обеспечения об ощутимом прорыве говорить нельзя.

Россия решила заблокировать, а не штурмовать завод "Азовсталь", что предусматривает скованность многих подразделений в Мариуполе, они не могут быть передислоцированы. Украинские защитники также нанесли потери многим подразделениям РФ и снизили их боеспособность".