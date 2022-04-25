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США не вводять санкції проти Кабаєвої через побоювання розлютити Путіна - WSJ

"Європейська правда"Понеділок, 25 квітня 2022, 09:58

США не зважилися на санкції проти фактичної дружини президента РФ Владіміра Путіна Аліни Кабаєвої через побоювання, що це ще більше розпалить напруженість у відносинах з Росією.  

Про це йдеться в публікації The Wall Street Journal, пише "Європейська правда".

За даними джерел видання, США підготували пакет санкцій проти Кабаєвої, однак поки що відклали його введення в дію. 

Офіційні особи США заявили, що Кабаєва, колишня олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики, підозрюється у причетності до приховування особистих статків Путіна за кордоном і залишається потенційною ціллю санкцій. Уряд США вважає Кабаєву матір'ю як мінімум трьох дітей Путіна, відзначається в публікації.

Утім, посадовці США, які обговорюють введення санкцій, вважають, що запровадження санкцій проти Кабаєвої вважатиметься настільки особистим ударом по Путіну, що це може призвести до подальшої ескалації напруженості у відносинах між Росією та США і ускладнить пошук миру в Україні.

Міністерство фінансів США, за словами американських чиновників, підготувало пакет санкцій проти Кабаєвої, однак він зараз призупинений. Саме міністерство відмовилося від коментарів пресі.

За даними видання, Рада нацбезпеки США ухвалила рішення вилучити ім’я Кабаєвої із санкційного списку.

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США вже ввели санкції проти двох дорослих дочок Путіна від колишньої дружини Людмили.

Теми: ПутінСША
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