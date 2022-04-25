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США не вводять санкції проти Кабаєвої через побоювання розлютити Путіна - WSJ

"Європейська правда"Понеділок, 25 квітня 2022, 09:58

США не зважилися на санкції проти фактичної дружини президента РФ Владіміра Путіна Аліни Кабаєвої через побоювання, що це ще більше розпалить напруженість у відносинах з Росією.  

Про це йдеться в публікації The Wall Street Journal, пише "Європейська правда".

За даними джерел видання, США підготували пакет санкцій проти Кабаєвої, однак поки що відклали його введення в дію. 

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Офіційні особи США заявили, що Кабаєва, колишня олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики, підозрюється у причетності до приховування особистих статків Путіна за кордоном і залишається потенційною ціллю санкцій. Уряд США вважає Кабаєву матір'ю як мінімум трьох дітей Путіна, відзначається в публікації.

Утім, посадовці США, які обговорюють введення санкцій, вважають, що запровадження санкцій проти Кабаєвої вважатиметься настільки особистим ударом по Путіну, що це може призвести до подальшої ескалації напруженості у відносинах між Росією та США і ускладнить пошук миру в Україні.

Міністерство фінансів США, за словами американських чиновників, підготувало пакет санкцій проти Кабаєвої, однак він зараз призупинений. Саме міністерство відмовилося від коментарів пресі.

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За даними видання, Рада нацбезпеки США ухвалила рішення вилучити ім’я Кабаєвої із санкційного списку.

США вже ввели санкції проти двох дорослих дочок Путіна від колишньої дружини Людмили.

Теми: ПутінСША
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