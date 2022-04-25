США не вводят санкции против Кабаевой из опасений разозлить Путина - WSJ

США не решились на санкции против фактической супруги президента РФ Владимира Путина Алины Кабаевой из опасений, что это еще больше усилит напряженность в отношениях с Россией.

Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal, пишет "Европейская правда".

По данным источников издания, США подготовили пакет санкций против Кабаевой, однако пока отложили его введение в действие.

Официальные лица США заявили, что Кабаева, бывшая олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, подозревается в причастности к сокрытию личного состояния Путина за рубежом и остается потенциальной целью санкций. Правительство США считает Кабаеву матерью как минимум троих детей Путина, отмечается в публикации.

Впрочем, чиновники США, обсуждающие введение санкций, считают, что введение санкций против Кабаевой будет считаться настолько личным ударом по Путину, что это может привести к дальнейшей эскалации напряженности в отношениях между Россией и США и усложнит поиск мира в Украине.

Министерство финансов США, по словам американских чиновников, подготовило пакет санкций против Кабаевой, однако он сейчас приостановлен. Само министерство отказалось от комментариев печати.

По данным издания, Совет нацбезопасности США принял решение изъять имя Кабаевой из санкционного списка.

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