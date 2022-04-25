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США не вводят санкции против Кабаевой из опасений разозлить Путина - WSJ

"Европейская правда"Понедельник, 25 апреля 2022, 09:58

США не решились на санкции против фактической супруги президента РФ Владимира Путина Алины Кабаевой из опасений, что это еще больше усилит напряженность в отношениях с Россией.

Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal, пишет "Европейская правда".

По данным источников издания, США подготовили пакет санкций против Кабаевой, однако пока отложили его введение в действие.

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Официальные лица США заявили, что Кабаева, бывшая олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, подозревается в причастности к сокрытию личного состояния Путина за рубежом и остается потенциальной целью санкций. Правительство США считает Кабаеву матерью как минимум троих детей Путина, отмечается в публикации.

Впрочем, чиновники США, обсуждающие введение санкций, считают, что введение санкций против Кабаевой будет считаться настолько личным ударом по Путину, что это может привести к дальнейшей эскалации напряженности в отношениях между Россией и США и усложнит поиск мира в Украине.

Министерство финансов США, по словам американских чиновников, подготовило пакет санкций против Кабаевой, однако он сейчас приостановлен. Само министерство отказалось от комментариев печати.

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По данным издания, Совет нацбезопасности США принял решение изъять имя Кабаевой из санкционного списка.

США уже ввели санкции против двух взрослых дочерей Путина от первой супруги Людмилы.

Темы: ПутинСША
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