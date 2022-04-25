Блінкен: Незалежна Україна буде існувати набагато довше, ніж Путін

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у понеділок після візиту до Києва, що суверенна незалежна Україна буде існувати набагато довше, ніж президент РФ Владімір Путін.

Про це Блінкен сказав на пресконференції у нерозкритому місці поблизу польсько-українського кордону, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Суть така. Ми не знаємо, як розгортатиметься решта цієї війни, але ми знаємо, що суверенна незалежна Україна буде існувати набагато довше, ніж Владімір Путін. І наша підтримка України надалі буде продовжуватися. Вона триватиме, поки ми не побачимо остаточного успіху", - сказав Блінкен.

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Він зазначив, що Росія "зазнала невдачі в Україні", а "Україна досягла успіху".

"Росія прагнула відібрати суверенітет, відібрати її незалежність (України) . Це не вдалося", - сказав Блінкен.

"Вона прагнула підтвердити могутність своїх військових, свою економіку. Ми, звичайно, бачимо якраз протилежне", - додав він.

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Як повідомлялося, під час засекреченого візиту Блінкен та Остін оголосили про нову військову допомогу Україні та іншим державам.

Блінкен також оголосив про поступове повернення американських дипломатів в Україну та висунення кандидатури нового посла.

Візит пройшов у суворій секретності з міркувань безпеки. Журналістам, які подорожували з Остіном і Блінкеном до Польщі, заборонялося повідомляти про поїздку до її завершення.