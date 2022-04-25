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Блинкен: Независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Путин

Понедельник, 25 апреля 2022, 10:08

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в понедельник после визита в Киев, что суверенная независимая Украина будет существовать гораздо дольше президента РФ Владимира Путина.

Об этом Блинкен сказал на пресс-конференции в нераскрытом месте вблизи польско-украинской границы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Суть такова. Мы не знаем, как будут разворачиваться дальнейшая часть этой войны, но мы знаем, что суверенная независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Владимир Путин. И наша поддержка Украины в дальнейшем будет продолжаться. Она будет продолжаться, пока мы не увидим окончательного успеха", – сказал Блинкен.

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Он отметил, что Россия "потерпела неудачу в Украине", а "Украина добилась успеха".

"Россия стремилась отобрать суверенитет, отобрать ее независимость (Украины). Это не удалось", - сказал Блинкен.

"Она стремилась подтвердить могущество своих военных, свою экономику. Мы, конечно, видим как раз обратное", - добавил он.

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Как сообщалось, во время засекреченного визита Блинкен и Остин объявили о новой военной помощи Украине и другим государствам.

Блинкен также объявил о постепенном возвращении американских дипломатов в Украину и о выдвижении кандидатуры нового посла.

Визит прошел в строжайшей секретности из соображений безопасности. Журналистам, путешествовавшим с Остином и Блинкеном в Польшу, запрещалось сообщать о поездке до ее завершения.

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